索羅門多位閣員發聲明挺台　外長也在內

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）多位索羅門國會議員、閣員發表聲明支持維持台索邦交，前總理何瑞朗、外長馬內列等人都在列；涉外人士指出，這個聲明像是一股「正義之聲」。此外，駐索羅門大使由原駐索國公使廖文哲升任。

中央社報導，台索邦交引發關注之際，包括索羅門前總理何瑞朗（Rick Hou）、外長馬內列（Jeremiah Manele）在內的索國內閣閣員與國會議員，今天發表聯合聲明支持索羅門維持與台灣的邦交。

發表這項聲明的國會議員認為，索國「民主進步執政聯盟」（DCGA）政府檢視與台灣的外交關係，是檢視與所有盟邦關係的一環，非僅針對台灣。聲明指出，目前索國主張外交轉向者僅占少數，且非基於索國國家利益的考量；這些國會議員更明確表達，絕不會支持任何與中華人民共和國建交的決定。

索羅門是內閣制國家，外交部說，已確認有15位索國國會議員參與這項聲明，這項聲明是兩國關係正向發展的具體表徵。涉外人士指出，這15位國會議員中，大部分都是內閣成員。

中國近年擴增在太平洋勢力，索國4月組成新政府後，台灣與索羅門群島的邦交再度引發關注。對於不時傳出中國向索國喊話，以及索國國會議員支持與中國建交的消息，外交部多次回應表示，索國國會議員中，支持台索關係者仍占多數。

涉外人士指出，過去一段時間以來，少部分支持中國的人一直發聲。但大多數的索國民眾與國會議員其實是支持台索關係的，只是保持沈默，不過，最近這段時間，那些少數人的聲音引起了他們的注意，因此才有多位索國國會議員發表聯合聲明，表態支持台灣的動作。

這名人士說，這次的聲明，就像是一股「正義之聲」，澄清了過去這段時間大家對台索邦交的疑惑。

他也指出，索羅門群島國會議長歐提（Patteson Oti）於8月初率團來台參加「亞太國會議員聯合會」（APPU）會議，希望這是一個開始轉換的動力，增加pro-Taiwan（支持台灣）的聲量。

同時，他說，針對所有索國國會議員，包括內閣成員、在野議員都是駐處人員需要鞏固情誼的對象。

此外，索羅門群島將主辦「2023年太平洋運動會」，台灣的互助營造與索方7月簽署工程合作備忘錄，將承建運動會主場館工程。這名人士表示，在索國當地已有立牌說明台灣的協助，凸顯台灣在索國的存在；這項工程預計年底前可動工。

在台索邦誼引發關注之際，原駐索羅門大使羅添宏因身體健康因素，日前返台休養，館務由公使廖文哲代理。外交部今天發佈人令，駐索國大使由廖文哲調升。