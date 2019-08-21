索尼迪士尼合作破裂　蜘蛛人恐退出漫威

（台灣英文新聞/娛樂組報導）好萊塢指出由於迪士尼（Disney）與索尼（Sony）「分享」蜘蛛人談判破局，漫威影業（Marvel Studios）的超級英雄電影，可能就要失去它們最受歡迎的角色了。

中央社報導，漫威超級英雄電影全球票房吸金220億美元，是影史最賺錢的系列電影，英國演員湯姆霍蘭德（Tom Holland）飾演的蜘蛛人（Spider-Man）角色也日益吃重。

蜘蛛人的電影版權始終是由索尼擁有，直到2015年索尼和迪士尼敲定合約，這兩大好萊塢巨頭才開始共同製作蜘蛛人電影並分享利潤。

但根據好萊塢多家媒體報導，迪士尼與索尼因為錢方面談不攏，合作已經破局。根據披露消息的美國娛樂網站Deadline，漫威影業總裁凱文費吉（Kevin Feige）往後將不再製作蜘蛛人電影。

多媒體娛樂新聞「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）記者麥克米蘭（Graeme McMillan）表示，這也就是說，蜘蛛人這個角色「幾乎確定」往後不會客串演出漫威電影了。

麥克米蘭說，漫威近期幾部電影讓蜘蛛人成為漫威電影宇宙（Marvel Cinematic Universe）的招牌面孔，因此雙方合作破裂「會比較讓漫威頭痛，對索尼而言問題較小」。