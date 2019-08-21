美中貿易戰上半年轉單，台灣列第3大受惠國

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）受美中貿易戰影響，財政部統計，今年上半年美國自中國進口比重比上年同期滑落2.56個百分點；自墨西哥、越南及台灣進口占比則各提升0.82、0.61及0.35個百分點，為主要受惠國。

財政部今天發布最新統計通報，就近期美國對中國貨品加徵關稅的相關影響進行分析。2018年7月以來，美國已列出3批中國商品清單並加徵懲罰性關稅，涵蓋金額共2500億美元，約占美國自中國進口金額的46%。

統計顯示，受加徵關稅影響，今年上半年美國自中國進口規模年減12.4%。另一方面，由於從中國進口成本增加，美國境內企業轉向擴大對其他國家進口；其中以對斯洛伐克進口年增1.07倍，增幅最明顯，其次為對越南進口年增33.4%、對台灣進口年增20.2%，對法國、印度也年增15.5%及10.7%。

若觀察占美國總進口比重，中國雖仍為美國第1大進口國，但今年上半年自中國進口占比只剩17.73%，比去年同期滑落2.56個百分點，與第2大進口國墨西哥占比的差距，也從去年上半年的6.58個百分點，縮小至今年上半年的3.2個百分點，明顯拉近。

統計指出，相對今年上半年美國自墨西哥進口占比則提升0.82個百分點，增加最多，其次為對越南增加0.35個百分點，對台灣增加0.35個百分點；不過，墨西哥占比增幅較大，應與美國對其進口規模本來就相當龐大有關，因此，斬獲最顯著的仍屬越南及台灣。

另一方面，財政部也拆解美國對中國加徵3波商品清單的主要受惠國，第1波清單以墨西哥、法國、斯洛伐克受惠較多，第2波清單以日本、越南得利較多；第3波清單則是普遍嘉惠亞洲多國，台灣因轉單效應加上台商回流加乘效果，獲益最大，其次為越南，其餘像南韓、俄羅斯、印度均受惠轉單效益。

美國祭出的第1波清單2018年7月6日生效，對中國進口818項貨品課徵25%關稅，涉及商品價值約340億美元；第2波清單去年8月23日生效，對中國進口279項貨品課徵25%關稅，涉及約160億美元；第3波清單去年9月24日生效，對2000億美元約5745項貨品加徵10%關稅，今年5月10日稅率進一步提高至25%。