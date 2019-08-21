54金鐘揭曉入圍！黃子佼角逐流行音樂節目主持人

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）金鐘獎已公布入圍名單，教育廣播電台、中央廣播電台，漢聲廣播電台製作的多檔節目入圍眾多獎項，其中，黃子佼、吳建恆、邵大倫將角逐最佳流行音樂節目主持人。

第54屆廣播金鐘獎已於今（21）日公佈入圍名單，由資深廣播人劉玉霖主持入圍典禮，開場表演由金曲歌王LEO王帶來組曲炒熱現場氣氛，並邀請文化部政務次長彭俊亨、名節目主持人吳建恆、夜貓DJ Dennis、年輕創作歌手阿達等公布入圍名單，包含生活風格節目、藝術文化節目、流行音樂節目獎等共27個獎項。

今年評審委員會由資深廣播人羅小雲擔任主任委員，帶領評審團歷經2個多月的討論，遂在今日公布記者會上，宣告今年首從非流行音樂獎改成類型音樂節目獎，以及流行音樂節目獎的入圍名單。

令人引頸期盼的流行音樂獎，入圍的有台北廣播電台「一鳴沒驚人」、馬世芳主持的「耳朵借我」、國立教育廣播電台的「音樂二三事」、吳建恆主持的「娛樂E世代」，還有寶島聯播網的「寶島真無閒」。

另外，流行音樂節目主持人獎入圍的包含，音樂二三事的DJ羅小Q、ICRT主持人林哲修 （Joseph Lin）、娛樂E世代的吳建恆、寶島真無閒的邵大倫、飛碟五子棋的黃子佼。

類型音樂節目入圍名單中，教育廣播電台跟中央廣播電台則各有2個節目入圍，分別為中央廣播電台的「那些年我們一起唱的歌」、「音樂MIT」，教育廣播電台「阿卡人聲」、「電音新浪潮」，還有復興廣播電台的「爵士大道」。

最佳藝術文化節目獎將由5檔節目角逐，分別為竹科廣播電台的「文學居酒屋」、教育廣播電台「世界夢想表演廳」、中央廣播電台「我的綺想世界」、台北勞工教育電台基金會「建築新樂園」，以及台北廣播電台「戲曲星光大道」。

值得一提的是，今年的「特別獎項」由林福岳擔任評審團主任委員，並公布今年的特別獎項從缺。

金鐘獎頒獎典禮將於9月28日國父紀念館登場，將由黃子佼擔任典禮主持人，完整入圍名單或更多詳情請前往官網及臉書查詢。