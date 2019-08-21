【最新】港人赴中失聯逾10日　中國稍早證實遭15日「行政拘押」

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）英國駐港領事館及蘇格蘭國際發展局的香港籍員工鄭文傑（Simon Cheng）本月8日赴深圳參加商務會議後，於返港途中失聯至今。中國外交部發言人耿爽稍早證實，鄭文傑遭深圳警察「行政拘押」。

耿爽在記者會上證實鄭文傑遭深圳警察處以「行政拘押」15日，但並未解釋因犯何罪而遭到拘押，也未解釋為何家屬會沒有收到拘押消息，以及為何香港警察及駐粵辦都無法查到拘捕記錄。

耿爽另外又稱鄭文傑是香港公民，所以拘捕鄭文傑是中國的內政事務，要求英國政府及蘇格蘭地方整府停止對中國內政「說三道四」。

根據鄭文傑的台灣籍李姓女朋友所述，鄭文傑在8日搭乘高速鐵路抵達西九龍站後，於通關途中失去聯繫至今。英國駐港領事館在翌日（9）發現鄭文傑未能返回工作時，主動與家屬聯繫及協助家屬以失蹤報警處理，日前英國政府也稱「高度關注」鄭文傑的失蹤。

香港警方失蹤人口部門稱雖然有聯繫深圳公安，請求協助調查，但深圳公安僅告知未有「刑事拘捕」記錄，而並未透露「行政拘捕」的相關記錄。《南華早報》稱，現時中國與香港兩邊警方的溝通機制並未涵蓋「行政拘捕」。

最近，由於香港反送中抗爭，中國在邊境管制上愈趨嚴格，並會檢查過境旅客的手機並要求刪除所有有關抗爭的圖文影像資料。然而，根據鄭文傑女友所述，鄭文傑在過境前都會刪除整個通訊軟體，目前仍無法得知鄭文傑為何遭到拘捕。