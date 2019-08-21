新北推小農電舖直銷站 歷屆文旦冠軍一次購

新北市政府農業局與八里區農會為推廣今年新北市文旦柚，今( 21)日集合100-107年新北文旦柚冠軍共同宣傳，搭配「 團圓好日子 幸福柚新北」主題，推出「小農電舖直銷站」平台， 新北歷屆冠軍柚在家上網就買得到；8/22(四)至9/6(五) 首次於「Mega City板橋大遠百」9樓威尼斯廣場舉辦展售會， 現場有超大柚子塔展示、柚子及加工品展售，現場報名DIY體驗的 朋友還可以免費獲得1顆文旦柚，提前感受滿滿的中秋團圓味！

板橋大遠百表示，新北市有許多品質優良的農特產品， 板橋大遠百以行動支持在地小農，供應平台讓優質小農發揮， 未來也期許與市府維持緊密合作， 讓更多消費者看見新北小農的特色農產品。此次與農業局合作於8/ 22(四)至9/6(五)舉辦文旦柚展售及DIY體驗， 在板橋大遠百9樓威尼斯廣場帶給民眾最好的新北精品文旦柚， 邀請大家一同來參觀，以行動支持地方特色農產品。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，新北市文旦柚種植面積450公頃。產區集中在八里、淡水、林口等區，其中以八里區種植225公頃面 積最大，產量約占全市6成。今年受前2年盛產及年初暖冬影響， 文旦柚著果率較常年低，產量預估減少1成。八里文旦柚多為30年 以上老欉，一般可在白露前7-10天採收。今年預計8月24日開 始採收，目前測試甜度已達到10-13度， 大概跟水梨甜度差不多，隨著採收期到來，甜度也會再逐漸提高。今年文旦柚的產量減少但是品質絕佳， 歡迎大家趕緊把握機會訂購嚐鮮。因為文旦柚屬後熟型水果的關係， 建議買回家後在陰涼通風處再放置5-7天，等到文旦柚「辭水」 後，果肉質地會變得柔軟細緻，吃起來風味更佳。

農業局表示，今年集結100-107年新北最強柚王，推出「 小農電舖直銷站」平台，整合八里區通過3章1Q驗證的文旦柚農， 只要在平台下單付款，就可以買到最頂級的新北文旦柚。8/24( 六)、8/28(三)、8/31(六)舉辦限量採果體驗一日遊程 ，歡迎大家來遊產地，吃在地。來不及報名的朋友也不用灰心，8/ 31(六)、9/1(日)在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦 「團圓好日子 幸福柚新北」文旦柚展售會，現場有最優質的文旦柚展售， 還有釣文旦、疊文旦、柚薑幸福植物染DIY及藝人表演等， 好吃又好玩，歡迎大家共襄盛舉，把新北市最優質、 安心及美味的文旦柚帶回家。

詳細活動資訊可至八里區農會臉書查詢， 購買文旦柚產品資訊請洽各產區農會，或直接上「小農電舖直銷站」 訂購。