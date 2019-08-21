新北「這個世界不太冷」影展 回顧冷戰世界樣貌

府中15九月策劃「這個世界不太冷」主題影展，選映 來自22國、共27部電影，包括《愛之船：台灣》、《疾風魅影— 黑貓中隊》、《不在》、《錢江衍派》等紀錄片， 回顧冷戰及後冷戰時代的世界樣貌，歡迎民眾踴躍前往觀影。

蘇杏娟執導的《愛之船：台灣》，紀錄國民黨在1967年基於政治 目的成立「海外青年暑期返國研習團」， 吸引世界各地的年輕華人支持台灣， 誤打誤撞成了海外華僑情竇初開的美好所在， 而在這裡結下情緣的許多華僑及他們的子女們， 也成了台灣的堅實支持者。

楊佈新執導的《疾風魅影─黑貓中隊》紀錄國共內戰時期，28位空 軍菁英組成黑貓中隊扮演人肉「谷歌地圖」， 在僅有五成存活率的情況下前往對岸偵查敵情， 近距離見證兩岸緊張局勢。本片以黑貓中隊的兩位教官葉常棣、 張立義為主軸，他們遭共軍擊落被俘近20年， 幾經波折才重返家園。

黃庭輔執導的《不在》紀錄我國最晚解嚴的金門地區，在美國的操控 下，冷戰時期的金門一直是資本主義陣營圍堵共產世界的堅實基地， 本片回顧金門的歷史變遷，並探討兩岸交流下看似觸手可及的和平。

以政治犯文學家施明正小說和經歷為藍本的《錢江衍派》， 以重演手法拼湊出戒嚴時期的臺灣處境。本片由四名導演—王又平、 李佳泓、黃奕捷、廖烜榛，邀請各自的父親一起拍攝， 劇本改編自白色恐怖文學作家施明正的故事，四名父親演出80年代 的異議分子。起先，父親們先試著演出他們想像中的異議分子， 卻漸漸地在拍攝的過程中進入自己的回憶， 也在自己的故事和異議分子的故事交織後， 展開對生命經驗的回顧與反思。

《愛之船：台灣》9月20日、29日，《疾風魅影─黑貓中隊》9 月3日、14日，《不在》9月17日、28日、《錢江衍派》9月 8日、22日在府中15新北市紀錄片放映院登場。9月14日及2 2日，分別邀請《疾風魅影─黑貓中隊》楊佈新導演、《錢江衍派》 王又平導演映後座談。票券即日啟售，凡觀賞當月售票4場次就有機 會參加波蘭電影大師華依達《殘影》DVD抽獎， 更多影展資訊請參閱府中15官方網站，或電洽府中15 (02)2965-7186。