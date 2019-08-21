新北生字語詞簿改版多用途 正妹型男字正還要愛閱讀

新北市國小生字語詞簿配合108新課綱全新改版， 結合閱讀文章、硬筆字及美感，今(21) 日在莒光國小由書法營的小朋友和教育局長張明文現場跟著老師寫出 具有書法美感的硬筆字。

教育局長張明文表示，這次新北生詞簿改版具有三大特色—閱讀、 硬筆字及美感。 低年級的生字語詞簿讓學生練習用硬筆字寫生字及語詞， 中高年級增加閱讀文本欣賞， 培養學生閱讀習慣並提供親子閱讀互動時間與機會。 此外還邀請鶯歌工商學生依據閱讀文本及內頁做出不同主題的創作， 大大提升美感、吸睛程度百分百。

莒光國小五年級學生俞妡說，以前她常聽媽媽說：「寫字要認真， 從字可以知道寫的人的樣子。」開始學寫硬筆字的時候， 媽媽常叮嚀我的握筆姿勢、筆法、寫字的位置， 我只好耐著性子一筆一劃的寫，偶而也會感覺不耐煩， 但是學習久了，慢慢養成習慣後，也漸漸發現其實把字寫好， 沒有想像中的困難。莒光國小三年級學生于瑩也說，練習硬筆字後， 每天都和美麗的文字在一起，心情也變得愉快又美好。 新的生字語詞簿封面變得比以前更漂亮，裡面又有好看的故事， 真想趕快收到自己的生字語詞簿。

新北市自編生字語詞簿已第13年，為全國首例由官方編輯的版本， 而且免費提供給學生，也很適合學校老師教學使用。 這次配合108新課綱上路，歷經近一年的討論， 並邀請專家學者協助閱讀文本指導及硬筆字撰寫， 結合國小教師及鶯歌工商學生合力編撰， 讓生字語詞簿同時兼具閱讀、硬筆字及美感。此外， 這次還特別增加延伸練習、閱讀文本理解策略，加入聽和口說， 學生只要掃描QRcode就可直接聽到原版相聲。

教育局表示，生字語詞簿是作為教師教學的補充教材， 教材之編選以閱讀為軸心，結合聆聽、口語表達、識字、寫字， 以及寫作的教學，不僅在封面及內頁增加了插畫，讓美感大大提升， 也增加許多有趣的文章、溫馨的故事，盼能整合性的培養學生聽、 說、讀、寫等能力，朝全面強化學生國語文能力的目標邁進。