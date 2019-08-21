新式身分證預計明年換發　確定有國旗　也看得到已婚與否

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）內政部推動換發新式數位身分證，最快明（22）日送行政院會討論，政院通過後，預計於2020年10月開始換發。身分證正面確定將有國旗，並標註「中華民國國民身分證」，而個人資訊欄位將大幅減少，會顯示已婚、未婚，但配偶、父母等資料只會存在晶片內。

中央社報導，新式數位身分證的樣式雷同去年獲得內政部「身分證明文件再設計徵選活動」設計獎、設計師魯少綸的作品「形｜SHAPE」，正反面的卡面圖紋設計，採用台灣玉山山脈的等高線圖，日前引發爭論的國旗，也會出現在卡片正面的左上角。

新式數位身分證與現行紙本國民身分證的不同處，包括外顯的個人資訊欄位大幅減少，僅有姓名、身分證字號、出生日期與婚姻狀態等4項個人資訊，欄位也將加註英文；另外像是出生日期、製證日期、應換領日期等，除民國幾年幾月外，也會加註西元的年月日。

報導提到，新式數位身分證的設計上，正面上方除了有國旗外，也寫上「中華民國國民身分證」，以及英文「REPUBLIC OF CHINA （TAIWAN） IDENTITY CARD」。個人大頭照位於正面右方，下面有台灣島形狀的光影變化箔膜。

新式身分證背面，上方有內政部的標誌，個人資訊欄位僅有結婚狀態、製證日期及應換領日期，其中結婚狀態將由「有」或「無」表示。

現行紙本身分證部分外顯的個資，像是性別、父母姓名、配偶、役別、出生地及住址等，將內藏在新式數位身分證的晶片中，不會外顯，以保護個資。

內政部表示，數位身分證結合國民身分證及自然人憑證，單純作為身分辨識之用，只有辨識功能，沒有儲存其他資料，不會侵害個人隱私，而且數位身分證卡面個資規劃比現行紙本國民身分證少，即使他人拾獲，沒有密碼，仍無法取得個人的父母、配偶等隱私資料，採用國際標準身分識別最高等級。

未來民眾透過數位身分證在臨櫃或網路上識別身分後，透過政府骨幹網路連結各機關後端資料庫，即可享用各機關單位所提供的服務，例如健保、駕照監理等服務，就可辨別是否為當地居民，享受縣市福利。