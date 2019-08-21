英駐港領事館職員赴中失聯逾10日　港人舉行聲援活動

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）一名港籍鄭姓（Simon Cheng）英國駐香港總領事館職員在8日赴中國深圳出差後便失聯，10日傳出被中國警方行政拘留。他的友人今（21）日發起下午5時在英駐港總領事館前舉行聲援活動。

發起今天下午聲援營救活動的是Simon Cheng的友人Chung Kin Wa。根據聲援活動的海報，活動將在下午5時到7時舉行，並註明「全程會在英國領地進行」，「聲援Simon，希望英國主動救人」以及為配合英電視台直播，將使用英文口號。

根據《香港01》報導，28歲香港人Simon Cheng於8日上午從香港佐敦家中出發，前往深圳出席商務會議，原計劃當晚搭高鐵返港，近深夜10點左右，傳訊向台籍女友告知正在西九龍站內地口岸通關後便失聯。

關注這起事件者在昨（20）日成立臉書專頁「釋放Simon Cheng」。根據專頁上Simon家人的聲明，其家人於 9日 曾向警方及入境處求助。入境處與駐粵辦聯繫後，10日口頭告知Simon被行政拘留，但稱無法得知拘留原因、場所和期限。

經律師查證，該案為深圳市公安局負責，但至今仍未能查知Simon 被關押於何處，亦未能會見律師。而且，家人至今未有收到內地有關部門的行政拘留通知書。（根據相關法例，行政拘留通知書理應於被扣押24小時內發出。）

引述《香港01》向英領館及英國外交部查詢時的回覆，英國外交部發言人表示，非常關注有同事從深圳返港被捕的消息，正在向其家人提供協助，並向中國廣東省與香港當局索取進一步的資訊。