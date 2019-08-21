世界銀行報告：水質汙染恐成潛在國家經濟威脅

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）世界銀行(World Bank)昨(20)日以《未知的質量：無形的水危機(Quality Unknown: The Invisible Water Crisis)》為題發布新報告，指出全球正面臨水質危機，而缺少清潔水源的地區，將影響經濟成長達三分之一，呼籲各國關注發達國家和發展中國家的所面對的危機。

報告指出，微生物、污水、化學品和塑膠相結合後，從供水中吸取氧氣，並將其變成人類和生態系統的毒藥，而造成水質變差的主因是「氮」。此元素常見於農業的肥料中，一旦進入河流、湖泊和海洋後轉換為硝酸鹽，就會對人類和環境健康造成威脅。

該報告說明，當生物需氧量，也就是衡量水中有機污染程度和整體水質的代表性指標，超過一定門檻時，下游地區的國內生產總值(Gross Domestic Product, GDP)將因健康、農業和生態系統受到影響而下降，降幅可高達三分之一。

世界銀行集團行長瑪律帕斯(David Malpass)表示，清潔水源是經濟增長的一個關鍵要素。水質惡化阻礙經濟增長，影響健康，減少糧食生產，導致很多國家貧困加劇。因此，呼籲這些國家的政府必須採取緊急行動幫助治理水污染。

報告揭露，由於乾旱加劇、風暴潮和水資源開採量增加，使得水和土壤中的鹽度上升，農業產量下降。世界每年因水資源鹽化而損失的糧食產量足夠養活1.7億人。