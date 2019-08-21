貿易戰影響　上半年台灣投資中國大減55%

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）美中貿易戰持續升溫，經濟部投審會表示，今年上半年台灣對中國投資額年減55.45%，其中，電子零組件業投資金額年減85.62%，顯見台商赴中國投資意願已受貿易戰影響。

經濟部投審會公布今年1至7月核准僑外投資、中資來台投資、國外投資、對中國投資統計資訊。

投審會指出，台灣對中國投資核准件數較去年同期減少12.6%，金額也減少55.45%，顯見台商赴中國投資意願已受貿易戰影響。

觀察台灣對中國投資前5大業別，以電子零組件製造業投資金額較去年同期衰退最多，年減85.62%，機械設備製造業年減20.16%，批發及零售業年減18.22%，運輸及倉儲業年減2.41%，僅有化學材料製造業逆勢成長，年增878%。

投審會發言人楊淑玲說明，中美貿易戰延燒，電子零組件業、機械設備業基於稅賦考量，將產線移回台灣，同時也加速全球布局，導致投資金額較去年大幅衰退。

至於，化學製造業激增878%，主要是因台灣化學在2月投資台化興業（寧波）等大型投資案。

投審會統計，1至7月僑外投資總件數為2,051件，較上年同期增加1.08％；投資金額39億8251萬美元，年減33.69%。原因是去年基期較高，以致今年投資額較去年減少。下半年已有大型投資案待審，總金額可望回補，全年僑外投資仍有成長空間。

另外，今年1至7月核准新南向國家來台投資件數為350件，雖然較上年同期減少2.23％，但來台投資金額為美金7億6659萬美元，較上年同期增加439.47％，其中澳洲和新加坡來台投資金額均較去年同期大幅成長。

中資來台投資部分，投審會1月至7月核准件數為85件，較上年同期增加6.25%，投資金額為6043萬美元，較上年同期減少59.33%，主要因去年核准中國富士康工業互聯以7522萬美元收購鴻佰、鴻運科等較大投資案所致。

對外投資方面，投審會核准371件，較上年同期增加10.75%，投資金額為40億9547萬美元，較上年同期減少37.91%。主要因去年同期核准台泥對外增資等較大投資案，墊高基期。