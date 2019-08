人類需求有增無減　平均每周有2隻孟加拉虎死於非命

台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)非政府組織「國際野生物貿易研究組織(TRAFFIC)」21日釋出新的研究報告顯示,20年來逾2,300隻孟加拉虎死於人類的貪婪,並藉此呼籲全球致力避免其他虎種消失。

綜合外電報導,新研究報告顯示,自2000年至2018年間,在32國與地區中,有2,359隻孟加拉虎死於非命。換句話說,平均每星期有2隻老虎、一年超過120隻老虎死於國際非法走私案,全因人類為了中藥或裝飾需求,對虎皮、虎骨等需求不減,而從事違法獵捕。

國際野生物貿易研究組織的東南亞代表Kanitha Krishnasamy呼籲,人類不能再落入空談,必須儘速採取老虎保育行動。

國際野生物貿易研究組織的資料顯示,在32國、1,142緝獲案中,95%都出現在老虎的棲息地。以印度為例,老虎的緝獲量比其他國家來得高,有625案(26.5%)。另外,在泰國(58%)與越南(30%)的老虎緝獲案中,老虎並非野生而是由人類圈養。對於人類圈養保育類動物用於販售,目前齊聚在瑞士日內瓦,逾180國的數千名專家與政府代表,也將納入「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES)」的若干提案的審議中。

據估計,在1900年,全球應有10萬隻野生虎生活在自然環境中,但到了2010年,其族群數已來到最低數量3,200隻,當中還有三個物種已經瀕絕。即便如此,老虎所面臨的威脅仍有增無減,目前野外族群數大約有3,900隻。

為了維護老虎的存續,13國代表曾在2010年齊聚俄羅斯的聖彼得堡(Saint-Petersbourg)進行會談,只為一個共同目標而努力,就是要在2022年前,讓孟加拉虎的野生族群數能增加1倍。