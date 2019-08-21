華光攜手饗賓餐旅 重建身心障礙天使溫暖的家

位於新竹縣關西鎮的華光智能發展中心，由於無障礙空間不敷使用，屋齡36年的老房舍年久失修急待修繕，在獲得饗賓餐旅集團的大力支持協助下，除在第一階段捐贈600張餐券外，並於8月17日在「朵頤牛排市府店」舉辦募款餐會，餐會中，副總統陳建仁不僅親自出席，並捐出台灣知名版畫藝術家鐘有輝教授畫作參與華光募款義賣，新北巿長侯友宜也熱烈與會，希望一起抛磚引玉，大家攜手捐款做愛心，全力募集款項修復家園，讓身心障礙天使重新擁有溫暖的家。

因為愛，已故匈牙利籍神父葉由根，64年前飄洋過海來到台灣；後來因緣際會到了新竹，36年前在新竹縣關西鎮創立了「華光學園」（現名為華光智能發展中心），守護身心障礙天使們。他生前曾說：「我們深信人人都是可教育的，只要我們學會如何教育他們」，秉持這一個信念，與工作人員努力教育、訓練身心障礙者，讓他們發揮潛能，與一般人一樣過著正常的生活。

這麼多年過去，華光現在所使用的房舍漸漸老舊，早期空間狹窄未能規劃無障礙空間，造成目前大齡障礙者的照護困難；老舊房舍同時面臨漏水、天花板潮濕等重大問題，卻苦於經費拮据，無法支應龐大的修繕經費。

饗賓餐旅集團總經理陳毅航聽聞葉由根神父的義行後，感動於神父對身心障礙天使無私的愛，大力支持與協助，主動表示與華光聯手舉辦「給華光一個溫暖的家」募款活動。這次活動將分為募款餐會，以及線上或劃撥匯款捐款兩種形式進行。

8月17日在饗賓餐旅旗下「朵頤牛排巿府店」舉行的華光紀念影片首映暨募款餐會，特別邀請國際聲樂家簡文秀老師，及民歌歌手王瑞瑜、羅吉鎮、涂佩岑為公益獻唱，還有前桃園議長夫人劉素貞女士贊助畫作提供拍賣，用歌聲與畫作，邀請大家一起共襄盛舉，協助修繕老舊殘破的華光智能發展中心。

此外，亦歡迎透過「給華光一個溫暖的家」線上捐款或郵局劃撥、銀行轉帳等方式，把您的愛心送到華光。饗賓餐旅除了主辦募款餐會，集團相關企業饗食天堂與果然匯也拋磚引玉，為支持華光的捐款人，送上餐券，感謝捐款者的愛心支持。邀請您，一同攜手，給華光一個溫暖的家！