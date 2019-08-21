英駐港領事職員疑遭中拘留　港人醞釀另一波抗議

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）一名鄭姓英國駐香港總領事館職員在8月初赴中國深圳出差後便一去不返，今（21）日一封署名為他的家人的聲明表示，中國當局日前告知家屬鄭男遭到「行政拘留」，不過至今已過快半個月仍毫無他的下落，家屬相當著急。

根據媒體報導，現年28歲的鄭男（又稱Simon Cheng）於8月8日因公出差赴深圳出席會議，原本預計當天晚上搭乘廣深港高速鐵路返回香港，卻自此失蹤。他的女友表示，鄭男在晚間10時42分用微信傳訊息給她，分別是「Passing thorugh」（正在通關）及「Pray for me」（替我祈禱），其後便失去聯絡。

該封聲明指出， 鄭男家屬隔天（9） 向警方及入境處求助，入境處與香港特別行政區政府駐粵經濟貿易辦事處聯繫後，駐粵辦於8月10日口頭告知家屬鄭男已被「行政拘留」，但稱無法得悉拘留原因、場所及期限。

聲明提及，經律師查證後，確認該案目前由深圳市公安局負責，然事發將屆滿半個月，仍未能查知鄭男被關押於何處，也無法安排會見律師，「家人感到非常無助，很擔心Simon的安危，很希望Simon能早日回港。」

英國外交及聯邦事務部（英國外交部）在週二發表聲明，表示「我們對於消息指出有一名團隊成員在從深圳返回香港的途中遭到拘留感到極度憂慮」，大使館已提供家屬相關協助，並向中國廣東省與香港當局作進一步了解。

目前無法得之鄭男可能遭到中國拘留是否與香港反《逃犯條例》示威有關，根據中國法律，當局可居留嫌疑人長達15天，期間沒有任何法院審理，嫌疑人甚至無法聯絡律師。香港的反政府抗議已進入第三個月，北京對示威者的立場也日趨強硬，甚至指責美、英等國家支持示威者的表態是干涉中國內部事務。

中國外交部發言人耿爽在例行記者會上針對鄭男失蹤一事表示他「不清楚狀況。」香港警方則指出，已依照失蹤人口案件的方向展開調查。

鄭男的失蹤也醞釀港人另一波抗議，號召今晚赴英國駐香港總領事館外頭聲援鄭男，一名自稱認識鄭男召集人向媒體表示，「北京當局想要製造一股寒蟬效應…拿此事做為一個提醒，不論《逃犯條例》修正通過與否，當局都有辦法利用各種方式騷擾你。」

「反送中」示威持續延燒，多家媒體日前也報導，民眾現在從香港進入中國會遭到邊界官員要求檢查手機，甚至刪除手機內存有關於示威活動的照片及訊息，顯示中國除已鎖定支持或參與反送中抗議的民眾，更進一步封鎖國內民眾接收反送中相關資訊。