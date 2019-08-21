白鷺颱風最快今日生成　週末恐狂風暴雨

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）受到低壓帶影響，今（21）日易有短時強降雨，局部地區仍有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率。而今年第11號颱風「白鹿」最快今天生成，依據模擬路徑研判大多偏北，接近琉球附近，故此颱風威脅台灣的機率，是不容忽視的，最接近台灣時間點恐在週末。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」提到，根據「日本氣象廳」預測，目前位於東海上的熱帶性低氣壓有機會於24小時內發展成第11號颱風「白鹿」，不過各國的預測仍有分歧，是否如期形成仍需觀察。至於其未來動向，目前模擬路徑大多偏北，通過琉球附近，甚至台灣附近的機率不小。

今日台灣本島和外島天氣狀況仍受到低壓帶影響，易有短時強降雨；台灣各地及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，午後有局部較大雨勢發生的機率。局部地區仍有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率。高雄市和屏東縣則要嚴防大雨發生。

吳德榮表示，明日、週五(22、23日)低層水氣減少，各地多雲時晴，白天悶熱，午後仍有有局部陣雨或雷雨的機率。至於週六至下週一(24至26日)天氣，如果「白鹿」颱風向台灣直撲而來，則將帶來「強風豪雨」；但如果是朝琉球北轉則對台灣無影響。需要持續觀察「白鹿」路徑的調整。