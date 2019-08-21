病房凌虐被捕市民　港警：不知道病房有監視器

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）香港立法會議員林卓廷昨日（20）公布北區醫院監視器片段，指出有警員私刑凌虐被捕長者。香港警方在昨日例行記者會上回應，稱六月即收到相關投訴，然而直到昨日才有拘捕涉案警員。

昨日下午例行記者會上，香港警方表示高度關注此案件，絕不姑息警員的暴力行為。然而，港警在六月便已收到受害者家屬的投訴，卻直到昨日影片公開後，才對涉案警員作出拘捕。

對此，警方辯稱因未不知道病房有監視器，所以未曾向醫院索取證據，調查才延至現在未能有所突破。

目前，案件已列為重案，兩名涉案警員已以「襲擊致造成實際身體傷害」罪嫌遭逮捕，晚間又有一名離職警員則以「串謀襲擊」罪嫌遭逮捕。

議員林卓廷在記者會後表示，受害人家屬對警方托辭相當憤怒，並引述受害人家屬的說法，指出投訴的當下已經明確向警方表示事件詳細經過，且告知病房內有監視器，警方卻怠惰辦案，企圖「放生」涉案警員。

林卓廷質疑，此案是因為家屬不斷和醫管局交涉才能取得片段，否則很有可能像是其他個案一樣「石沉大海」。另外，林也再度指出，兩名警員的行為已經構成「酷刑罪」，警方卻僅以「襲擊傷害」罪嫌進行拘捕，顯然是意圖淡化事件。

林卓廷痛批「不是有鏡頭就扮文明之師，沒有鏡頭就做黑警。」