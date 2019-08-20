全台首座移動美術館正式亮相 香蕉彩繪列車展現集集支線風貌

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）台鐵以代表集集香蕉的亮黃色為設計元素，成功打造集集支線彩繪列車，成全台首座移動美術館，未來1年彩繪列車將行駛於集集支線。此外，台鐵也將與高鐵合作共同推出「搭雙鐵・遊集集」套裝遊程等旅遊推廣措施，期望再將集集鐵道旅遊推入另一波高峰。

集集支線彩繪列車今（20）日上午於新北市台鐵樹林車站正式發表，交通部觀光局局長周永暉表示，連結海外行銷的美國紐約地鐵彩繪概念，本次集集鐡道彩繪列車特別邀請旅美設計師-江孟芝親自操刀設計，列車車廂以代表集集香蕉的亮黃色作為主色設計，並融合了集集鐡道旅遊、在地產業、藝術文化三種元素設計而成。

集集支線彩繪列車車頭。（圖／交通部觀光局）

除此之外，列車還融入集集線的重要歷史紀錄、20種集集線的美好、香蕉趣味小知識等內容貫穿整部列車，將集集支線列車化身為一件美麗的藝術品，呈現多樣的集集風貌，宛如置身於一座會移動的美術館。

觀光局建議遊客可利用觀光局刻正推出的擴大秋冬國民旅遊獎助計畫享受補助優惠及今年小鎮漫遊年的優惠行程，透過搭乘集集彩繪列車即可對集集線在地的文化、產業有更深一層的認識，直接強化鐵道旅遊的樂趣與旅遊深度。

為讓更多遊客感受鐵道風光，體驗台灣經典小鎮之美，高鐵與台鐵合作推出了「搭雙鐵．遊集集」套裝遊程，另交通部觀光局日月潭國家風景區管理處亦與旅行社合作推出兩款「集集鐵道小鎮漫遊套票」，最低下殺6折起，鼓勵國內外遊客搭乘集集支線列車，輕鬆暢遊集集、車埕等山城小鎮。

集集支線彩繪列車車廂內部。（圖／交通部觀光局）