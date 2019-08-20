澳前防長：民主是印太最好政府形式 台灣是範例

香港反送中示威延燒。前澳洲國防部長派恩今（20）日在台北一場論壇表示，支持香港人透過示威表達意見；民主是印太地區最好的政府形式，它確實能有效運作，台灣就是很好的例子。

外交部委託兩岸交流遠景基金會，今天在台北君悅酒店舉行「凱達格蘭論壇：2019亞太安全對話」（Ketagalan Forum：2019 Asia-Pacific Security Dialogue）。5月卸任的澳洲前國防部長派恩（Christopher Pyne）來台出席，並發表專題演講。

香港反送中示威延燒至海外，中國示威者日前在澳洲遊行，以回應日益增加的支持香港民主集會。派恩回答與會人士提問時表示，支持香港人透過示威表達意見，但也需要允許居住在澳洲、美國或加拿大的中國民眾發表意見；他對於批評在澳洲抗議的中國學生有所保留。

同時，他指出，台灣的民主蓬勃發展，如同總統蔡英文所說，民主是印太地區最好的政府形式，它確實能有效運作，台灣就是個很好的例子。

有關香港情勢，派恩受訪時表示，他認為需要小心、謹慎地處理。中國和香港的動作，對台灣、甚至整個區域都會產生很大的影響。

他不認為中國政府會用當年處理天安門事件同樣的方式來處理香港的問題。比起1980年代，現在的中國在世界經濟、外交的參與程度更高，整個世界都關注香港的情勢。

他認為，中國以尊重自由、法治、奠基於規則的國際秩序等原則來處理香港的問題很重要。中國允許香港抗爭活動持續，他希望中國能持續這樣做；台灣人民會看到「一國兩制」所代表真正的意義，「如果在香港有不同的發展的話」。

有關台灣與澳洲關係，派恩表示，他先前擔任國防部長時沒機會訪台，事實上，許多澳洲政府官員都想到台灣訪問。澳洲視台灣為印太地區「理念相近國家」的一員，且雙方關係良好。

他指出，澳洲定期航行南海、台灣海峽等，向世界展現國際水域的意涵；澳洲視南海及台海為國際水域，只要是在符合國際法規定的國際水域範圍內，澳洲軍艦有權通過南海或台海。至於英、法、美、日等國家是否有同樣的做法，由他們自己決定，但他會鼓勵所有的國家都航經國際水域，因為這些水域並不屬於特定國家。

此外，有關澳洲研究人員在一份報告裡，敦促像澳洲及日本等美國盟邦應強化軍事投資，以免美軍軍力在印太地區遭削弱。派恩回應表示，有些評論家、學者認為，美國正逐漸失去在印太地區的軍事優勢，但他覺得這是誇大的說法。

派恩說，美國在軍事方面有許多投資，美國在印太地區也有很多的盟友與支持者，包括澳洲、台灣、日本、南韓等。他相信，美國將會持續維持在太平洋地區的軍事優勢，並持續在軍事方面以及盟友的投資。