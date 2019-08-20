香港監警會主席表態　撤回法案合理　不宜拒絕獨立調查

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）香港監警會主席梁定邦接受《南華早報》採訪時表示，單是靠警察是無法平息現在香港的紛爭的，香港特首林鄭月娥應該從正式撤回《逃犯條例》修訂案，且不該堅持拒絕設立獨立調查委員會，開始提出政治的解決方案。

不同於香港政府以及警方一再強硬的態度，梁定邦向《南華早報》表示，他不認為現時香港的衝突可以單靠警察解決。梁分析指，警察現在處在一個令人反感的尷尬位置，警察必須面對同情或支持示威者的香港市民，「讓我們實話實說吧，警察現在越是執法，就越會招致市民反感。」

梁定邦稱香港眼下的衝突必須從政治方面進行解決，否則將會演變成一場內耗越來越嚴重的「戰爭」。梁指出，政治的解決方法，必須來自中國中央或是香港特首林鄭月娥，而北京及林鄭月娥都堅稱要等一切抗爭平靜後才能展開對話，但其實只要整體社會狀況和平，就可以提出辦法。梁更表示，現在已經該是提出這個辦法的時候了。梁亦稱特首同意他的說法，並正在研擬相關方法。

梁定邦認為政治解決辦法的第一步，便是正式撤回《逃犯條例》修訂案。梁表示這個訴求「極為合理」，認為林鄭月娥雖然宣稱送中條例「壽終正寢」，但只有政府才這麼認為，正式撤回可以將草案「埋葬」，紓緩民怨。

另外，梁定邦也認為香港政府不該堅持拒絕設立獨立調查委員會，甚至應該借鏡英國、法國或加拿大的經驗。細節上，梁則認為委員會應該集中討論如何改善警隊組織，而個別警員的行為，則該依循既有的監警紀律體制聆訊處理。

梁稱監警會已經收到243宗有關反送中抗爭的投訴個案，並且正在研究將進24,000部可取得的影片及圖像，但他未對所掌有的證據進行評論。梁懷疑警員訓練是否充足，導致無法分辨動用武力及和平示威的民眾。

最後，梁定邦表示市民如果要求香港獨立，是不可能做得到的，但是其他事情都應該要可以談，包含真普選。梁表示普選是《基本法》對香港的承諾，「我們為何不能討論？」