〈時評〉台灣總統大選前　各陣營幕僚練肖話幫倒忙

上星期，台灣發生了各種矛盾好笑的新聞。而關注政治新聞的人，對8月18日的「桃園三結義」的新聞，應該還記憶猶新吧。因為柯文哲幕僚的大嘴巴，還有柯文哲本身在接受專訪時，意外說出了「老虎、獅子、狐狸」，引起被暗喻為狐狸的王金平不爽，讓原本818郭王柯三人同框的場面破局；柯文哲說是有待磨合。但無可諱言的是，即使拖延了三人同框的事，卻保持了郭王柯即將結盟的新聞熱度；這反而急死了國民黨。來看看這個例子，國民黨副主席郝龍斌，以贈送郝伯村大軍頭百歲的自述書給郭台銘為由，借機促成他與國民黨主席吳敦義的會面。郭董雖然答應了，16日在FB發布貼文表示，這個會面「不需要被摸頭或被安排，談國家大事要求務實。」

除了這些行禮如儀的戲碼繼續演出外，也有不少綠能方面消息。如在太陽能產業裡，不只傳出各家太陽光電的大公司皆虧慘，還有銀行投資110億元只能回收4億元的例子。另外，還有一家國發基金投資的寶德公司，經營了9年也都沒有收入。那麼我們很好奇，為什麼國發基金可以投虧慘的光電產業，卻對地熱産業冷眼看待呢。甚至目前地熱發電還不被銀行界認為是綠色能源產業之一呢？政府難道不需要出手改變這個怪現況嗎？

另外還有兩則新聞令人非常傻眼，第一則是六都提出能源政策網領，而台北市副市長鄧家基竟然說，要考慮採用核電這樣的話。我們真不知道，一向站在反核立場的台北市長柯文哲，怎麼看待他這個副市長的發言呢。因為柯文哲反核最大的理由就是，如果不幸發生核輻射外洩，台灣無法承受得起這樣的災難。因為台灣尚不具有能力治療大量輻射傷患的專門醫院，這是作為醫生的柯文哲多年來反核的中心論述。如今出身親民黨的鄧家基，竟然代表台北市政府講這種擁核的話，我真的沒有辦法想像鄧的發言立場，是否有通過市政會議的討論。因為，身為北市府環保局長劉銘龍應該就這點，提出不贊成使用核電的態度。所以，鄧此次的發言，足已證明他已不適任台北市副市長一職了。

第二件事則是發生在8月17日，韓國瑜的國政顧問團正式成型，並且召開了記者會宣布此消息。而該顧問團，林林種種就有逾百位學者專家組成，當中最主要的便是曾任行政院院長，並且也曾宣佈選總統的張善政教授。我認為很好笑的事情，是在這場記者會的前一天(8月16日)，張善政參加一個國防武器展時說的話。張善政提到台灣除了要買F16V飛機之外，也要爭取成為F16V的國際生產基地。這件事情理論上是沒錯，也是政府應該要努力的目標之一。然而這樣的主張，出自韓國瑜陣營要角的張善政，就顯得非常奇怪。因為韓國瑜是站在中國的立場，而且與中國是「你中有我‧我中有你」，且不只會進香港的中聯辦、強調九二共識不需一中各表、贊同一國兩制。然而，如此親中的總統候選人，其重要的國政顧問團的總召集人卻未曾想，美國賣台灣先進武器的目的為何，除了是要防止中國攻台外，就是要讓台灣提升自己的防守能力。那麼，假如親中派的韓國瑜當選總統的話，變成代理中國的兒皇帝時，試問美國怎麼可能把F16V的關鍵技術轉到台灣呢？又怎麼會讓韓國瑜有機會將這些技術「偷渡」到中國呢？

我看張善政這段發言，應該是所有的新聞的最大笑話。