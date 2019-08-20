國家級支付品牌首例 臺企銀推行動支付加油免下車 伸手就能輕鬆Pay 即掃即付享優惠

行動支付時代席捲全球，民眾出門消費免帶錢包已蔚為風潮， 看準這波數位潮流，臺企銀與加油站業者合作， 首創全台加油站系統化導入國家級支付品牌－「台灣Pay」， 這意謂駕駛人不用再拿信用卡也無需下車感應， 只要坐在駕駛座上秀出手機，透過指紋或臉部辨識功能， 就能立即掃碼付款！

合作導入的洪姓站長(自由加油站)受訪時表示：「 此次與臺企銀合作系統化導入台灣Pay收款， 顧客結帳速度快且增加營業額，同時能自動化帶出價格， 避免人為錯誤發生率，也因為屬無現金交易， 不用擔心員工在收款時有不法問題。」

提及為何願意率先導入時，洪姓站長更侃侃而談地說道， 行動支付無疑是未來趨勢，需早一步領先導入以把握商機， 且增加消費模式，對銷售具有潛在的加分作用， 同時避免消費者有可能因當下現金不足離去或降低應加油金額， 還可透過螢幕影片減少顧客的等待感， 未來更考慮作為廣告平台拓展額外收入。

而本次推動台灣Pay系統化導入加油站首例， 除了讓交易更加便利外，臺企銀更積極力挺普惠金融願景， 推出開車族小確幸的優惠活動， 自108年8月20日至10月31日期間， 於指定加油站據點使用台灣Pay付款，不限加油金額， 即可享汽油每公升降2元優惠(本活動為限量回饋)， 詳細活動辦法及據點可參考臺企銀官網公告。