北新國小智慧閱讀教育 全國教學創新KDP國際認證獎第一名

新北市北新國小推動閱讀教育融入智慧教室，今( 108)年度榮獲Best Education-KDP 2019全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎特優第一名的肯 定，讓新北閱讀扎根，培養孩子未來競爭力。

108新課綱即將上路， 北新國小結合智慧教育與閱讀理解教學發展出「智慧閱讀」 校本課程，讓閱讀理解教學透過智慧系統之高效即時回饋， 可大幅增進學生語文能力綜合表現及閱讀寫作策略應用之素養。

楊敏芳老師說：「透過IRS即時反饋系統， 再依據閱讀理解評量手冊先做盲測，依據小組討論問題、 心智圖等理解策略，可以馬上掌握學生學習狀況，提升學習動機。」 郭永明老師也說，透過遙控器， 可以讓老師立即知道學生的反應與問題、馬上調整教學步驟及策略， 甚至可以輔助補救教學。四年四班的學生提到， 覺得上課拿著遙控器回答，就好像自己可以掌控全局， 不再是教室內的客人。北新國小的家長也樂見， 從中年級到升上高年級，孩子的寫作及閱讀能力有明顯的提升， 也漸漸培養出閱讀的興趣了，希望學校持續推廣孩子閱讀。

新北市教育局表示，閱讀力是學習的基礎、學力翻轉的關鍵。 教育局積極鼓勵各校申請閱讀推動教師計畫， 108學年度國小有23位部級閱推老師， 新北市更加碼培養68位市級閱推老師。今（108） 年度也獲得教育部閱讀績優評選磐石學校、 閱讀推手個人獎及團體獎共14件。

此外，新北市也建立閱讀推動教師社群支持系統， 6大社群每月定時聚會並安排聘任督學輔導， 讓老師們在合作中提升專業自信， 學校各行政單位支援及各領域教師也共同投入， 將優質的閱讀環境與學校閱讀課程與教學緊密連結， 拓展並深化新北孩子們的學習力。