北新國小智慧閱讀教育 全國教學創新KDP國際認證獎第一名

照片來源：新北市政府教育局提供
新北市北新國小推動閱讀教育融入智慧教室，今(108)年度榮獲Best Education-KDP 2019全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎特優第一名的肯定，讓新北閱讀扎根，培養孩子未來競爭力。
108新課綱即將上路，北新國小結合智慧教育與閱讀理解教學發展出「智慧閱讀」校本課程，讓閱讀理解教學透過智慧系統之高效即時回饋，可大幅增進學生語文能力綜合表現及閱讀寫作策略應用之素養。
楊敏芳老師說：「透過IRS即時反饋系統，再依據閱讀理解評量手冊先做盲測，依據小組討論問題、心智圖等理解策略，可以馬上掌握學生學習狀況，提升學習動機。」郭永明老師也說，透過遙控器，可以讓老師立即知道學生的反應與問題、馬上調整教學步驟及策略，甚至可以輔助補救教學。四年四班的學生提到，覺得上課拿著遙控器回答，就好像自己可以掌控全局，不再是教室內的客人。北新國小的家長也樂見，從中年級到升上高年級，孩子的寫作及閱讀能力有明顯的提升，也漸漸培養出閱讀的興趣了，希望學校持續推廣孩子閱讀。
新北市教育局表示，閱讀力是學習的基礎、學力翻轉的關鍵。教育局積極鼓勵各校申請閱讀推動教師計畫，108學年度國小有23位部級閱推老師，新北市更加碼培養68位市級閱推老師。今（108）年度也獲得教育部閱讀績優評選磐石學校、閱讀推手個人獎及團體獎共14件。
此外，新北市也建立閱讀推動教師社群支持系統，6大社群每月定時聚會並安排聘任督學輔導，讓老師們在合作中提升專業自信，學校各行政單位支援及各領域教師也共同投入，將優質的閱讀環境與學校閱讀課程與教學緊密連結，拓展並深化新北孩子們的學習力。