地方創生元年 新北創生隊放眼國際

新北市政府於今(20)日在新北市銀光未來館3樓舉辦新北創生隊 培訓，市長侯友宜親自參加，與跨局處及區公所的同仁們成為「 新北創生隊」首批種子學員，以市民、地方需求出發， 激盪出新北地方創生願景藍圖，透過深耕地方、立足新北、 放眼國際循序漸進，讓新北成為台灣驕傲！

新北創生隊培訓由新北市政府農業局主辦，邀集各機關代表參加， 包括農業局長李玟、貢寮區公所區長施玉祥、 金山區公所區長陳國欽、文化局、觀光旅遊局、經濟發展局、 新聞局、民政局、平溪、坪林、石碇、三峽、 瑞芳等區公所機關代表及同仁參加，藉由跨局處、跨區的激盪， 從地方創生與返鄉設計的角度，思考如何讓新北成為更移居的城市。

本次培訓以「服務設計思考」為基礎， 觀察在地的需求去設計地方創生所需的產品及服務。 整個工作坊分為「定義、盤點、提案及分享」4個階段，以8人為一 小組，各組成員來自新北各區及不同局處， 透過視覺化及架構式的發想與引導， 各小組從不同的面向及觀點尋找新的創新機會點。除了組成新北創生 隊培訓之外，市府後續規劃邀請在地團隊來進行提案工作坊， 由業界專家輔導提案， 後續執行也將由市府及業界專家持續陪伴執行。

侯友宜表示，很開心今天能夠跟同仁們進行跨局處、跨區創新交流， 新北市的地方創生要靠團隊合作，由公部門擔任先鋒， 視自己為地方居民，發想可行方案，集合民間熱愛鄉土團隊， 與這些武林高手共組新北創生隊， 除了發揚創生理念吸引青年回流外，更將成功案例化為標竿， 成為地創模範。