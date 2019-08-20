8/31前「泰美饗宴」每位NT$588起 嗑美食抽機票

板橋凱撒大飯店朋派自助餐自6月起推出泰美饗宴活動廣受大眾喜愛，每日平均來客數200位、供不應求，也因此延長活動至8/31，更加碼推出凡用餐即可參加台北曼谷雙人來回機票抽獎活動！同時為了讓消費者可以品嚐道地美饌，特別邀請藍帶廚藝學院曼谷分校學藝回國的何亞威老師擔任短期客座主廚親自傳授，於餐台上可隨不同餐期品嚐各式正統香辣酸鮮的泰式料理，包括涼拌Larb菇、泰北椒麻雞、酸辣海鮮湯、綠咖哩雞、金錢蝦餅、香茅炭烤豬排、炸蛋沙拉及芒果糯米等，加上朋派餐台其他餐點及卡拉拉義式餐廳所有異國美食，每位NT$588起即可盡情放縱暢快饗食新北最大雙Buffet！詳情預約02-89643983

朋派自助餐廳六大美食區：「開胃菜與沙拉冷檯區」供應多款特製冷菜及各式新鮮蔬果，如現拌泰式青木瓜沙拉、炸蛋沙拉、泰式涼拌魚皮等。「現作鐵板/煲仔/主食區」除了提供凱撒經典牛肉麵、海鮮粥、鮮蛤湯、現煎骰子牛等，另外再加上酸辣海鮮湯供選擇。「精選熟食熱鍋區」以泰北椒麻雞、綠咖哩雞、蔬食咖哩、泰式檸檬蒸魚、泰式鮮茄、蝦醬空心菜等輪番上陣。「鮮美時令海鮮區」則是維持熟客喜愛的當季螃蟹、白蝦、淡菜、現切生魚片、現作手捲及日式冷菜等東方經典料理。「甜點飲品歡樂吧」入廳即見的異國甜食天堂，現烤蘋果酥、焦糖布蕾、鮮果奶酪、特製風味巧克力、各式冷熱飲品、莫凡彼與泰國明果頂級冰淇淋、經典芒果糯米甜品等任君挑選。「卡拉拉－道地義國美食區」同樣維持供應經典義式開胃菜、番茄起士羅勒、義大利千層洋芋、義式蕃茄烤魚、白酒黑貽貝、現作手工披薩及現炒義大利麵等。

非餐飲本業的何亞威老師，憑著對泰國美食的熱忱與鍾愛，2010年因一篇報紙廣告刊登法國藍帶廚藝學院第一屆泰國美食班開課資訊，毅然決然放下台灣原有的生活與工作前往泰國學藝，為的是實現她心中一直有的夢想與興趣。畢業回國後的何亞威，不選擇進入餐飲業而是走進文化大學推廣教育中心的廚藝教室擔任專業講師，把泰國料理的正統精神與食譜傳遞出去。

為了讓來到朋派自助餐廳的饕客能夠品嚐經典且道地的泰式美饌，特別邀請何亞威老師擔任客坐主廚，選出最受台灣人喜愛的料理，包括酸辣海鮮湯，先用新鮮蝦頭下鍋炒至變紅，加入適量水煮滾後再加入香茅段、南薑片、香菜頭、馬蜂橙葉，以小火熬煮20分鐘即是美味蝦高湯，提供熱食現點區起鍋時依客人喜好加入魚露、檸檬汁及辣椒調味；限時提供的金錢蝦餅，正統作法為蝦仁與豬肥肉加上蒜頭、香菜攪拌打勻，冷藏半小時後再分次取量均勻蘸上麵包粉下鍋油炸，起鍋後搭配梅子醬食用；熟食熱鍋區的時蔬咖哩，選用當令綜合蔬菜如四季豆、櫛瓜、秋葵、胡蘿蔔等，以泰式咖哩醬汁融合椰奶及少許辣椒醬煮熟，再撒上香芹、香菜葉增添香氣，色彩繽紛兼具美味的素食咖哩；甜點區的手作芒果糯米，選用泰國長糯米浸泡後蒸至米心熟透，加上斑蘭葉、椰奶、糖及少許鹽小火煮至糖融化即可離火，再輕輕拌勻讓糯米完整吸收椰奶，盛裝至容器後再鋪上芒果丁及薄荷葉裝飾，是道人人皆愛的泰國傳統甜品。