〈時評〉柯文哲在消費郭台銘、王金平

台北市長柯文哲希望能與鴻海創辦人郭台銘、立法院前院長王金平合作，卻又不斷在兩人的傷口上灑鹽。柯文哲葫蘆裡賣的膏藥，目前沒人知道，但答案揭曉前，恐怕只是會消費這兩人，藉此來墊高自己的聲量和地位。

郭台銘自從國民黨初選落敗後，對於要不要角逐總統大位，始終沒有鬆口。至於王金平則是在退出國民黨初選後，持續表達要參選到底的決心。國民黨的分裂，讓原本在政治光譜想爭取泛綠選民的柯文哲，可以有一個突破口，希望結合藍綠支持者挺進總統大選。

因此，在9月中旬正式登記參選總統前，這項話題肯定持續發燒，柯文哲等人也順勢操作，並且釋出希望促成柯郭王三人會面。只是三人尚未正式見面前，柯文哲卻是動作頻頻，射出棉裡針。

針對王金平，柯文哲拋出日前兩人碰面時，王金平仍然只想選總統。這番話對王金平當然很傷，逼得王只好趕緊跳出來澄清說，兩人碰面時有第三人在場，可以作證並未談到選總統的事情。

至於郭台銘部分，柯文哲一直對外釋出他支持郭台銘參選，但卻又將矛頭對準郭台銘的海外資產，尤其是中國部分，希望郭台銘要對外說明清楚。不僅如此，柯文哲又說，郭台銘要找他當副手。

根據柯文哲的說法，不論郭台銘或王金平都汲汲營營於總統大位，只是在追求權力和權位的交換，彷彿只有他不嚮往名位，而是真心為國為民。換句話說，柯文哲是藉由郭台銘和王金平的臉孔，來證明自己的清高，以及獲取外界的認同。

這對想要營造柯郭王合作的大局而言，諸如此類的做法絕對不是好事，甚至可能壞了這個局面。柯文哲當然清楚講這些話的後果，不僅無助於三人合作，而且會傷了彼此之間的和氣，而柯文哲輕描淡寫全盤托出，目的再清楚不過。

由此可知，柯文哲並不是想真的與他人合作，而是在算計他人，成為自己的馬前卒，而王金平和郭台銘吃了虧後，終於醒了過來，暫時不想與柯文哲見面。這個局勢的發展，就算柯郭王日後勉強湊在一起，恐怕大家更有興趣想知道，中間有無不可告人的內情。