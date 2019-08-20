新北口碑第一粵菜餐廳「望月樓」

位於新北第一高樓48樓的「望月樓」，由技藝精湛的港廚蘇權暉掌杓，堪稱新板特區人氣最高的粵菜餐廳。近來氣溫連日攀高，蘇主廚特別指名採購消暑食材─新北市八里區的「黃金筍」，整個八月推出「旬味新北黃金筍」佳餚，風味多變的冷盤、熱菜，全都開胃下飯，筍子造型的港點也令人莞爾！上述期間，使用遠銀卡刷卡消費，週一至四享有85折優惠，望月樓訂位專線：(02)7705-9703。

全台唯一黃金筍只產在新北市八里區，因其位於觀音山麓，具有孕育竹筍得天獨厚的地理環境，到了產季，筍農每天凌晨而起，開始挖筍，深埋土裡的竹筍還沒探出頭，自然不會綠化，顏色金黃亮麗，因而有「黃金筍」的美名，吃起來也特別鮮甜爽脆！蘇主廚說：「黃金筍比一般綠竹筍價格稍高，品質極佳，以此高質感的在地食材做菜，十分得心應手，也希望識食饕家掌握時間嚐鮮。」八道特製佳餚介紹如下，價格皆須外加一成服務費。

芥末沙拉筍拼脆皮燒肉(NT$420)：雖說黃金筍的品質堪稱頂級，但主廚還是會用古法煮筍，秘方就是在水中加些生米，水滾後放入帶殼筍隻，待其煮熟立即冰鎮，筍就更加水嫩甘甜！傳統涼筍沾了美乃滋就十分美味，主廚則用美乃滋再加蜂蜜芥末醬調拌，以此醬汁拌勻涼筍，搭配曾被知名部落客徐天麟譽為「全台第一」的脆皮燒肉，做成雙拼，不同的鮮脆，一致的美味！

羊肚菌千葉竹筍(NT$480/素)：雖是素食料理，但工序也馬虎不得！黃金筍先處理成大小一致的筍片，用素高湯蒸過整齊鋪在盤底，就是千葉筍片，上頭加了羊肚菌領軍的炒時蔬(還有白果、鴻喜菇與白精靈菇的菇傘部位、以及切丁的蘆筍和紅蘿蔔)，連同一盅素高湯芡汁上桌，讓食客自己加料，清新的賣相和口感真可以對抗戶外的酷熱高溫。

海膽醬焗烤黃金筍(NT$680)：煮熟的帶殼鮮筍剖半，挖出筍肉做成筍盅備用。再炒全部切丁的蘑菇、洋蔥、雞肉、蝦仁、帶子、竹筍，加椰漿、三花奶水、予以調味，最後加奶油麵糊和分量十足的完整馬糞海膽炒熟，將此濃郁餡料釀入筍盅後烤熟。入口後，多重的鮮香滋味在嘴中爆發，筍的甜脆更有畫龍點睛的妙趣！

桂花竹筍蜜火腿(NT$480)：鹹香的火腿片先以桂花蜜糖浸泡二天，再與黃金筍片一起蒸熟，隨即淋芡汁、撒點乾桂花即可上桌，甜鹹交融的火腿配著竹筍的清香，很是誘人！

豆瓣竹筍燜花肉(NT$420)：主廚的思鄉之作！年少時出道的主廚，猶記當時為求快速飽餐，會用回鍋肉罐頭配飯，罐頭裡就有比肉還好吃的筍條。他自己的版本是用五花肉加正宗的四川郫縣豆瓣醬、以及老廣燉肉愛用的南乳、柱侯醬，與筍片同烹；微辣軟嫩的豬肉以及充滿醬香的黃金筍，超級下飯！

另外三道菜也是精緻細作，包括淋了濃縮老母雞南瓜湯的「金湯竹笙雙筍」(NT$420)，用自煉豬油快炒叉燒丁、筍丁與幼嫩碗豆的「碗豆炒鮮筍」(NT$380)，以及午餐供應、超可愛竹筍造型港點「綠竹筍鮮蝦餃」(每份三個NT$180)。