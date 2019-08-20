國泰醫院麻疹群聚再增2人　感染追蹤人數逼近2千人

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）疾管署今（20）日公布國內新增3例麻疹病例，2例與上週公布國泰醫院群聚案相關，該群聚已累計9人確診。另外一例為境外移入麻疹引起國內感染事件，一名3歲住院男童遭感染。

疾管署表示，新增3例麻疹病例中，2例與上週公布的國泰醫院群聚案相關，為20多歲女性護理師，另一個案為40多歲男性的陪病家屬，兩人分別於8月13日及15日發病，2人經檢驗確診。該起群聚事件截至目前共計9人確診，衛生單位正追蹤接觸者共1,879人，將持續監測至9月8日。

另中部新增1起境外移入麻疹引發國內接觸者感染事件，指標個案為中部1歲女童(案1)，6月底至7月下旬與家人至越南，返國後於7月24日發病、28日出疹，經檢驗於8月1日確診，其於中部某醫院住院時與一名3歲男童(案2)同一病房，案2於8月14日發病，經就醫通報檢驗確診，目前居家隔離中。衛生單位正追蹤個案接觸者共10人，將持續監測至9月6日。

疾管署再次呼籲，麻疹傳染力強，民眾出入醫院或人潮密集之場所，應戴口罩以降低病毒傳播的風險。另避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒前往麻疹流行地區；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或提供自費疫苗之醫療院所自費接種1劑疫苗；一般民眾(特別是1981年後出生的成人)於出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種疫苗。

民眾自流行地區返國後如出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫並告知醫師旅遊史。