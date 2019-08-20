中國訊息戰對付香港抗爭 臉書推特刪除帳號

香港民主抗爭延燒不止，中國政府運用西方社群媒體大打訊息戰。臉書與推特今天宣布停權並刪除可疑帳號，反制北京當局企圖抹黑抗爭人士、帶輿論風向並分化港人的手段。

香港6月爆發「反送中」抗爭，逐漸演變成反政府的民主運動，民間人權陣線（簡稱民陣）昨天舉辦集會，估計吸引170萬人參與。紐約時報報導，北京為對付香港抗爭，運用國營與社群媒體發動訊息戰，積極鼓動民間反西方與民族主義情緒。

臉書（Facebook）與推特（Twitter）今天在公告中表示已發現中國企圖挑撥離間的證據。

中國以「網路長城」限制網民接觸部分境外網站，包括臉書與推特。但這兩大社群媒體指出，部分源自中國大陸的帳號發文凸顯香港抗爭者暴力行徑，指控他們背後有不可告人的目的，甚至有貼文拿香港示威者和激進組織伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（ISIS）戰士相比。

紐時報導直指北京以散播假訊息對付香港抗爭。

推特是香港示威者網路活動大本營之一，面對北京發動訊息戰，推特宣布936個可疑帳號停權，也將禁止中國國營媒體發表具宣傳性質的推文。在此之前，中共黨媒中國日報（China Daily）與其他國營媒體在推特上放廣告，暗示香港示威者暴力且有西方力量支持。

推特在公告中寫道：「這些帳號蓄意且明確企圖在香港製造政治矛盾，包括削弱示威運動合法性與政治立場。」

遭停權帳號的推文截圖顯示，圖文大多凸顯警民衝突與香港抗爭暴力成分。

臉書從推特獲知相關訊息後，宣布今天移除7個專頁、3個社團和5個帳號，並指這些專頁、社團與帳號「配合從事造假行為」，移除理由是「我們不希望我們的服務被用來操弄人群」。

臉書與推特在中國大陸遭封鎖，網民必須用虛擬私人網路（VPN）等工具「翻牆」才能瀏覽。推特指出，許多遭停權的帳號是透過VPN連上，部分帳號使用者源自中國大陸未遭封鎖的IP地址，推特研判這是中國針對香港抗爭發動訊息戰一環。

華爾街日報報導，美國情報單位指控俄羅斯透過網路干預2016年總統大選，臉書等社群媒體因假訊息氾濫而淪為眾矢之的，即使飽受批評且多次承諾改善，仍難以阻擋發文平台遭不肖人士濫用。

臉書除直指中國以假訊息抹黑香港抗爭，今年也曾以「協同造假」為由移除源自印度、巴基斯坦、菲律賓、俄羅斯和伊朗等國的專頁、社團或帳號。