韓國瑜指車被裝追蹤器 府：請主動舉證立即提告

高雄市長韓國瑜指稱座車可能被裝追蹤器，總統府今(20)日表示，政府相關部門不會有任何違法監控特定人士的作為，請韓國瑜主動舉證、立即提告，總統府支持檢警徹查，釐清真相。

韓國瑜上午在市政會議後接受媒體聯訪表示，這一段時間的確感覺到國家機器動得非常厲害，包括自己的車子都可能被裝了追蹤器，感覺國家機器針對他和家人監控，就是不對，為此他要提出抗議。

針對韓國瑜指稱其座車可能被裝追蹤器，總統府發言人張惇涵中午表示，政府相關部門不會有任何違法監控特定人士的作為，任何政治人物也不應該沒有證據濫行指控。請韓國瑜主動舉證，儘速將相關事證提供給檢警單位，也請韓國瑜立即提告，總統府支持檢警單位徹查，釐清事實真相。

對於韓國瑜自爆「座車被裝追蹤器，質疑遭國家機器監控」，韓國瑜位於左營區租屋所轄屬的橋頭地檢署回應，被裝追蹤器屬刑法妨害秘密罪，屬告訴乃論罪。但迄今尚未接獲相關資訊，有證據就請韓提供，檢方會全力偵辦。

高雄市政府警察局長李永癸接受中央社記者電話訪問也表示：「警方在今天中午12時為止未接獲報案。」對於究竟所謂的「追蹤器」所指為何，以及是否提告，韓國瑜聯訪並進一步說明，只強調「我們很清楚，到了保養場就知道」。

2020蔡英文總統競選連任辦公室發言人阮昭雄表示，基於過去「耳機事件」、「護唇膏」等事件，相信社會大眾還記憶猶新，為昭公信，建議韓國瑜主動舉證，並立即向檢警報案。不要只是想轉移「公文門」事件，愈扯愈亂轉移焦點。