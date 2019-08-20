清乾隆至民初2百年地契當垃圾　金門清潔隊員撿到寶

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）從清朝乾隆年間到民國初年長達兩百多年的地契，被民眾當垃圾丟棄，所幸金門清潔隊員機警上報。金城鎮如獲至寶，期盼文化局協助後續處理，讓這些具有歷史價值的文物得以保存下來。

中央社20日引述金城鎮長李誠智表示，鎮公所清潔隊人員許志行，最近在體育館前的定點垃圾清運站回收垃圾時，有一民眾丟棄兩個木箱。他打開來審視後，以所受的環境教育訓練，直覺這應該是有價值的文物，立即回報鎮公所。

當地文史專家林金榮表示，這些文件主要是土地和蚵埕買賣契約，沒有關防，是民間書契。年代從清朝乾隆年間橫跨到民國初年，長達200多年。契書可以反映當時金門經濟狀況走下坡，與金門從清朝中晚期到民初的落番風潮吻合；民眾因生活困難，而下南洋討生活，也才有買賣土地和蚵埕情事。

林金榮指出，契書中載明買賣人、代書人、見證人的名字和畫押；文中除了記載大銀，還有「英銀」、「洋元」等外幣，代表金門的對外交流，也反映了金門的僑鄉文化。而金門石蚵產業已存在400年，這些文物都可與金門的石蚵文化連結。

經過鎮公所人員清點，這些契書可以辨識年代的有46件。其中，光緒年間21件最多，其次咸豐7件、道光6件，乾隆4件、嘉慶3件、宣統1件，還有民國4件；無法辨識年代的則未列入計算。

林金榮說，由於宣統只有3年，宣統1年的契書，格外具有歷史意義。他建議在金城鎮發現的文物最好能就地保存；但李誠智坦承，鎮裡並無恆溫恆濕的設備和場所，期盼文化局或文化園區可以協助處理。

鎮公所環保課課長陳水友則是希望，契書正本將來可由文化局等單位收藏，複本放在燕南山再生品展示館展示。

書契中還記載「英銀」等外幣，代表金門對外的交流，也反映金門僑鄉文化。中央社