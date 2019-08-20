訪海軍基地登艦 酈英傑：台美共同維護航行自由

美國在台協會（AIT）處長酈英傑20日南下高雄，參訪美國軍售的兩棲突擊車與驅逐艦。他說，美國除了依據台灣關係法售予台灣防衛性武器外，也提供各種人員交流與培訓，與台灣共同維護海上航行自由與安全。

AIT今（20）日中午在臉書進一步貼出酈英傑前往左營海軍基地登上軍艦的照片，酈英傑表示，他很榮幸有機會來到台灣噸位最大的作戰艦艇上參觀，這艘基隆級飛彈驅逐艦原為美國海軍紀德級艦，於2005年至2006年間交艦，現今台灣共有4艘同類型的驅逐艦，具有強大的防空、反水面、反潛及戰場管理能力，平時擔任重要海域偵巡任務，戰時擔任作戰支隊旗艦。

美國總統川普昨（19）日證實已批准售台F-16V戰機後，AIT今天一早在臉書指出，美國依據「台灣關係法」售予台灣防衛性武器，維護區域和平穩定，但美台安全合作不只這些。「今天，跟著處長到高雄，造訪透過台美軍售來台的軍艦與兩棲突擊車，再拜訪市政府，最後到高雄港一窺貨櫃安檢的幕後花絮。」罕見公開參訪軍事基地行程。

AIT表示，酈英傑（Brent Christensen）一行參訪了AAV7兩棲突擊車。台灣共向美購入54輛AAV7，於2006年在左營海軍總部舉行成軍典禮。

AIT指出，AAV7以陸上突擊為主要訴求，機動打擊力強大。在2009年莫拉克颱風期間，AAV7兩棲突擊車於第一時間挺進災區，協助受困洪水的百姓。

AIT說，美台除了在軍售方面長期合作外，更持續在人道救援以及災害救助方面做出貢獻，也讓台灣成為印太地區不可或缺的一員。

AIT官員對中央社記者表示，酈英傑這次高雄行程經過數週的規劃。為因應AIT@40安全合作月的主題，今天透過AIT臉書發布一系列有關酈英傑高雄行程的貼文與短影片。

酈英傑拜訪高雄海軍基地行程，由國防部戰略規劃司規劃。