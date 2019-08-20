【影】港議員公開影片　港警私刑凌虐被捕長者

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）香港立法會議員林卓廷公開北區醫院監視器記錄，並發布記者會，指出香港軍裝警察在醫院中對年邁的被捕者施以私刑凌虐，包含掌摑、強光、遮掩口鼻、攻擊下體等。

香港議員林卓廷收到市民投訴，有年屆60歲的男性市民，在6月25日時因酒醉與人發生爭執時，遭香港警察以「襲警罪」拘捕。後送往北區醫院急診處獨立病房時，遭兩名軍裝警員闖入，以私刑虐打被捕長者，其間數度掌摑毆擊、以衣物遮掩口鼻、按壓或以強光照射眼睛、凹折手腕或手指、甚至強行脫下褲子並以手或警棍戳弄下體等。

根據記者會上被虐市民家屬所稱，被虐市民一度因驚嚇而失禁，兩名警員卻用沾染尿液的衣物掩蓋其口鼻，並謔稱「撒了尿，就喝回去自己的尿」。被虐市民經歷兩輪虐行後，不堪受辱，用頭撞擊病床欄杆企圖自殺，但被警員阻止。



林卓廷議員公開監視器片段（無聲）（影／林卓廷Facebook）

記者會上，林卓廷痛斥警方犯下酷刑罪之外，也擔憂警員私刑虐待市民並非單一個案。

在上週，前香港民族黨召集人陳浩天，亦稱收到兩名因反送中抗爭被捕人士投訴，指警察在羈留室不讓他們見律師、通知家屬外，甚至連續長達5個多小時不提供水喝。最後終於送上水後，卻有一股噁心的鹹味，懷疑是廁所用水，惟港警迴避回應該指控。