關島BBQ冠軍主廚首度客座悅・市集全日餐廳

台北新板希爾頓酒店-悅・市集全日餐廳與關島觀光局合作邀請蟬聯三年關島BBQ封街派對比賽冠軍主廚Peter Duenas 領軍來台舉辦「關島美食節」，將於8月16日至9月15日推出多達20種主廚拿手料理及傳統關島美味，讓您不用大老遠飛到關島，即能品味道地料理及感受熱帶歡愉氛圍。

於活動期間內前往悅・市集全日餐廳用餐每人NT$880+10%起，享用美食之際還有機會可以抽關島特色風格紀念品、關島諾麗果Noni霜、Guam SeaWalker 海底行走行程、悅・市集雙人晚餐及特大獎「關島來回機票」等獎項，想在炎炎夏日出國度假就趁現在。

此次特別邀請來台的冠軍主廚Peter Duenas，為此次「關島美食節」帶來多種關島當地的傳統查莫洛料理。查莫洛料理融合了西班牙、美國、菲律賓等各國飲食文化。例如酸辣醬涼拌鮮沙拉是以檸檬汁、碎洋蔥、蔥末、鹽和辣椒為原料的查莫洛人祖傳醬汁「Finadene」涼拌而成，舌尖上的鹹酸微辣滋味，在盛夏中最為開胃。

冠軍傳統炭烤肋排塗抹著連續三年冠軍的BBQ醬汁進行炙烤，使醬汁緩緩滲入進去，由外到內充滿濃濃香氣，完美的熟度也讓饕客們可以輕易食用，滿足味蕾的每一吋。另使用來自「胭脂樹（achote）」天然的紅色粉末和白米煮成的紅米飯，有著獨特橘紅色澤及香氣，在用餐的時刻也多了視覺的衝擊。關島美食節帶來的正宗查莫洛料理，傳遞正宗海島美味。

作為活動現場的悅・市集全日餐廳，以島嶼風情作為此次活動的主視覺，並設立拍攝活動區及將關島風情裝飾物延續至餐檯上，使餐廳整體氛圍充滿濃厚度假氣氛。現場更特別設置了一台有著關島相關圖案邊框的拍照機會放置至2019年08月25日供消費者玩樂，讓消費者在品味美食之餘也能透過趣味在台灣感受關島情調，不管是眼睛或是味蕾都能感受到渡假滋味。

活動期間四人(含四人)以上同行，即能參加關島特色好禮抽獎，獎項包括關島島鳥可可鳥玩偶、關島環保購物袋、關島限定曬黑Hello Kitty等超過兩百個關島特色好禮，另現場加購台北新板希爾頓月餅禮盒，可加碼抽中悅・市集雙人晚餐、台灣-關島來回機票或關島當地旅遊行程，輕鬆遊關島就趁現在!