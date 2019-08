杜絕盜獵保育類動物　肯亞禁遊客攜象牙製品闖關

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)有多名旅客在離開非洲肯亞時,因違法攜帶象牙手環而遭到法辦。該國自1989年起已全面禁止所有象牙貿易,但仍有人以身試法。

根據肯亞野生動物保護局(Kenya Wildlife Service),四天前,一名法國籍遊客準備搭機前往「馬約特島(Mayotte)」時,因違法攜帶象牙手環而遭逮捕,並支付了一百萬先令(約新台幣逾30萬元)的罰鍰。當地時間18日,一名西班牙藉女遊客在「喬幕.肯雅塔國際機場(Jomo Kenyatta International Airport)」也因同樣的罪名遭到逮捕。該50歲的遊客正要從肯亞首都奈羅比(Nairobi)飛往坦尚尼亞的三蘭港市(Dar es Salaam),卻因違法攜帶25克重的象牙手環,將面臨12個月的有期徒刑或一百萬先令(約新台幣逾30萬元)的罰鍰。

自二十世紀中葉起,原本上百萬頭的保育類野生大象,因盜獵猖獗,數量已急速下降,使得該物種族群數到2015年,只剩40萬頭左右。

為了加強施行象牙、犀牛角與其他瀕危動植物的交易規範,來自全球逾180國的數千名專家與政府代表,目前齊聚在瑞士日內瓦開會,並審議「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES)」的若干提案。