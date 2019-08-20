免簽遊台灣 泰國國際旅展22日登場

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）第25屆泰國國際旅展(TITF#25)將在8月22日熱鬧開展，「台灣館」呼應今年「小鎮漫遊年」的主題，營造濃濃的台灣小鎮氛圍，盼吸引當地民眾到台灣旅遊。

台灣駐泰國代表處表示，去(2018)年總共有32萬泰國旅客到台灣旅遊，知名旅遊網站「Globe Spots」將我國列為2019年十大全球推薦旅遊目的地第8名，「Booking.com」也將我國列為全球第5大最具人情味旅遊目的地。

為了讓更多泰國民眾感受不一樣的台灣，這次的旅展搬遷到新展館，跳脫過往的設計，台灣館以熱情繽紛的色系搭配實體油紙傘造景，並在外牆鑲上美麗的花磚與窗花，營造出台灣小鎮氛圍。

另外則邀請「鐵四帝文化藝術創意舞蹈團」，以融合傳統八家將與街舞的創新舞蹈及彩繪家將臉譜，讓民眾可近距離體驗台灣宗教文化，還有來自中台灣的「木匠兄妹」以創意木製產品，讓更多人體會木工之美，泰民眾還可品嚐台灣傳統的甜點。

為了增進台泰旅遊者的交流合作，台灣觀光局集結我國旅遊相關業者，於今(20)日在曼谷 Intercontinental Bangkok 舉行推廣活動，包含休閒農場、旅行社、旅館、民宿、Outlet商場及伴手禮店家，共31個單位50人，預計提供最新最優惠的資訊給泰國業者規劃包裝旅遊產品，讓民眾有更多優質的台灣旅遊產品可選擇。

駐泰國代表處邀請民眾到台灣館參觀，填問卷還可獲得小禮品1份，另外在旅展現場購買任何台灣旅遊產品，憑訂單還可至台灣館換取精美贈品。各項最新台灣旅遊資訊歡迎參考台灣旅遊網站。

2019泰國國際旅展(TITF#25)

時間：2019年8月22-25日(四-日)

地點：IMPACT Challenger Hall 2 攤位編號：NC41-72

(IMPACT Challenger Building Popular 1 Rd, Ban Mai, Nonthaburi 11120 Thailand)