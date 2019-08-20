【更新】香港反送中「連儂牆」砍人事件3傷　 50歲涉案男子被捕

更新時間: 2019-08-20 16:41

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 香港警方表示，今日凌晨1時36分接報連接頌明苑及厚德邨行人隧道內「連儂牆」有一宗傷人案件，衝鋒隊及巡邏小隊約1時40分到場調查，交由警區重案組跟進，目前已在羅湖拘捕50歲涉案男子，他因涉嫌傷人正被扣查。

香港《信報》總編輯郭艷明回應稱，《信報》譴責任何暴力，對同事受傷感到痛心。據了解該名受傷的記者月初已辭職，她現在仍在加護病房觀察，感謝各界關懷。

至於另外兩名傷者送往將軍澳醫院，24歲男子頭部受傷，已出院；另外一名35歲女子手腳受傷，情況穩定。

更新時間: 2019-08-20 13:46

【更新】香港「連儂牆」砍人事件3傷 26歲《信報》記者情況危急

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)香港將軍澳一條行人隧道的「連儂牆」，今(20)日凌晨發生一起嚴重砍人事件，有3人被砍傷，事件疑與「反送中」政治理念不合有關。

綜合中央社與香港媒體報導，凌晨1時許，1名男子在「連儂牆」外持刀砍傷1男2女，其中一名26歲女子背部及肩部受傷，情況危殆。據了解該名26歲女子是《信報》副刊記者。

事發當時3名受害者正在修復「連儂牆」。

香港自6月初爆發「反送中」運動以來，社會嚴重撕裂，不時發生市民因意見相左而口角甚至追打的情況，如果這次砍人事故也與此有關，將是首次有人因政治理念不合而砍人。

首次發稿: 2019-08-20 12:35

香港將軍澳「連儂牆」傳砍人事件3傷 疑中國籍男子犯案

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 香港將軍澳一條行人隧道的「連儂牆」，今(20)日凌晨發生疑似中國籍男子持刀傷人案，導致一男兩女受傷，兇嫌仍在逃。

香港媒體報導，事發於今(20)日凌晨大約一時半，警方接獲報案，說在連接景林邨和厚德邨的行人隧道有一名男子持刀傷人。

一名26歲女傷者受傷後清醒，被送往伊利沙伯醫院治療，另外分別為24歲及35歲的一男一女傷者則被送往將軍澳醫院。隧道地上留下一把刀，警方又於頌明苑一個垃圾桶內，檢獲另一把刀。

報導引述目擊事發經過的市民表示，一名疑為中國籍年約40歲的男子、操流利廣東話，情緒看來有些激動，詢問兩名年輕女子有關「連儂牆」的事情，其後聽到男子大叫「忍不住」，將一把長刀插向一名女子的右肩，另一名女子倒地，嫌犯接著又追砍其他人。

警方已根據目擊者描述，循線追查。