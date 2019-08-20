〈時評〉貿易大戰無止期 台灣亟待短中長期經濟策略

中美貿易大戰持續至今，從2017年8月開始，算算也接近兩年了。這兩年來，中國跟美國，究竟誰是贏家？答案是，都不是。

美國諾貝爾經濟學獎得主克魯曼，最近在紐約時報直截了當地批評川普。他說，川普宣稱，「貿易戰是好事，很容易贏」，這句話會被載入史冊，但不是流芳千古那種。

就如當初美國副總統錢尼預測，美國會以解放者的身分，受到歡迎。結果根本不是那回事。伊拉克戰爭打了8年，造成美軍人員傷亡慘重，當地政局更複雜，且人民付出慘痛的代價。克魯曼認為，這些決策者充分暴露自身的傲慢與無知。

如今川普發動的關稅貿易戰爭也一樣。他認為，美國輕易逼迫墨西哥低頭，簽訂了新的貿易協議，雖然新舊對照，差距不大。同樣地，川普樂觀地盤算，中國一定也很容易低頭，尤其美國經歷了1980、1990對日本貿易戰爭，以301條款逼迫日本低頭就範的歷史經驗。

現在面對中國，川普祭出關稅戰，克魯曼直言，那是他的經濟幕僚們活在過去，不知道現在產品供應鏈跨國際的複雜。即使有關稅戰，那些生產線也未必回美國。而且中國的實力與民族性，與墨西哥、日本大不相同，拿來類比，是大大錯誤。

同時，貿易戰造成美國農民巨大損失，每個美國家庭每年要多付出一千美元的生活費，他們未必支持用關稅打貿易戰。

即使對日本打蠃了貿易戰，對中國呢？美國經濟戰略研究所認為，中國是一種完全不同的生物。中美兩國政治環境不同，川普的政治壓力會大於習近平。中國對日本打了8年的戰爭，損失近三千萬條人命，經濟上的損失更難估計，依然不肯低頭，取得了最後的勝利。

美國對中國發動貿易戰爭，套一句毛澤東的老話：我們關起門來也可以活。

十四億人口，全球第二大經濟體，現在在國際上的影響力，已非當初的吳下阿蒙，必然不會關起門活下去。但是以她內需市場之大，川普要想打蠃這場貿易戰，恐怕並非易事。尤其是中國共產黨的政治體制，要想用貿易戰，徹底改變它現有的經濟結構，川普應該是盤算錯誤了。

不止中國，美國對伊朗、北韓、印度的了解，也只是以自己的想法，強加在別國身上，只是把問題搞得更僵、更糟、更複雜。

今年8月14日，金融市場出現美國10年期國債收益率，低於2年期國債收益率，這是被稱為長短期公債利率倒掛的罕見現象，暗示美國經濟正在衰退。回顅2000年、2007年的歷史，都驗證屬實。

8月14日道瓊期30種工業平均指數大跌700多點，創下今年最大跌幅，更顯示經濟衰退的潛在威脅，確實存在。美國前財長蕯默期直言，現在是2009年以來，經濟最危險的時刻。

貿易戰沒有贏家，這句話應可驗證中美雙方經濟窘迫的現況，看不出誰贏得貿易戰。

中國面對貿易戰，已拿出擴張性的財政政策、減少稅費、人民幣貶值、擴大開放市場等各項對策，減少貿易戰的衝擊，目前看來中國並没有對美國低頭的打算。

如何為中美貿易戰畫上句點，當然不是一件容易事，但是，這一隻超級大的黑天鵝，已經威脅全球經濟，兩強的霸權之爭，台灣當然有風險，也有機會。不過以當前台灣的經濟環境來看，政府應該積極考慮提出有效的刺激景氣方案，而且有計畫地推動實施，切莫只是靜待台商回流以為已足，畢竟那是長期的利多，眼前當前的經濟困境，特別是內需市場及進出口貿易衰退問題，是政府要解決的當前急務。