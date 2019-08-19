Kiosk多媒體資訊站公共服務 擴大民眾「舒適圈」

為提供民眾更友善的網路環境與多媒體資訊服務，臺北市政府今(19)日與訊舟科技、威米利(Vermillion)、光明遠大國際等合作業者舉行「Kiosk多媒體資訊站聯合發表記者會」。

臺北市副市長鄧家基表示，本府做為智慧城市的創新媒合平臺，致力凝聚公私部門資源與力量，將這些智慧化創新技術體現出來，未來也會持續將成功的試辦結果推廣到臺北各大觀光地區，讓每一個多媒體資訊站成為市民、遊客和市府的好幫手，隨時隨地協助有需求的民眾。

資訊局局長呂新科表示，臺北市信義商圈多媒體資訊站(Kiosk)試辦案集結新工處、公園處、觀傳局及文化局等局處努力產出的創新實證專案，並且由公開徵選無償建置資訊站得標的三家廠商參與，將信義商圈打造成便民舒適圈，成為公私協力模範專案之一。如今，臺北市政府也已著手研擬增加多媒體互動資訊站的點位及範圍，擴大民眾的「舒適圈」！

臺北市政府推動智慧城市實證場域，開放市有土地，以信義商圈香堤大道及周邊徒步區試辦Kiosk多媒體資訊站，目前提供10座讓市民或遊客免費Wi-Fi、USB充電、地圖導覽、附近熱門景點或餐廳推薦及大眾交通運輸資訊等服務，提升城市觀光體驗；同時匯集周邊環境的數據資料(如空氣品質、Wi-Fi使用率等)，作為本府都市規劃的參考依據。此外，為了永續經營，這些多媒體資訊站平時也會輪播市政訊息和觀光資訊，未來更期待與商家合作，透過即時的廣告推播收入，開創長遠的商業模式。

多媒體資訊站也在擴增緊急通話的服務，未來提供民眾第一時間的相關救助。若發生大型緊急災害時，資訊站的發佈系統服務還會推播資訊到市民的行動裝置上，即時建議市民避免前往或離開該區域，降低受害範圍與影響。

資訊局表示，除了KIOSK多媒體資訊站外，未來亦將持續開放實證場域，全力推動臺北市成為「智慧城市」，將智慧科技置入真實生活情境裡試煉，透過政府力量及所有參與的夥伴，激發出更多資通訊產業的智慧應用，打造臺北市成為宜居永續的韌性城市。