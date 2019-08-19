截止至8月16日 櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年8月16日累積開戶數為16,236,626戶，較8月8日累積開戶數為16,223,121戶，增加13,505戶，增幅約0.08%。另本年8月16日現股當日沖銷累積開戶數為1,848,730戶，較8月8現股當日沖銷累積開戶數1,842,763戶，增加5,967戶，增幅約0.32%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年8月16日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數175,033戶較8月8日開戶數175,008戶，增加25戶，增幅約0.01%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至8月16日止日均值為305.15億元，總成交金額為45,467.12億元，其中盤後定價交易金額為150.64億元。另本年度截至8月16日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.71%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為33.75%。

(二)本年度第二季季成交值達1億元以上之自然人投資人為3,179人。

(三)本年度興櫃股票截至8月16日均值為7.52億元，總成交金額為1,119.96億元。

四、本年度上櫃有價證券截至8月16日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計641家，較上週(截至8月8日止)得為信用交易家數641家，增加0家。

(二)融資餘額為466.09億元，較上週(截至8月8日止)融資餘額462.33億元，增加3.76億元，增幅約0.81%。

(三)融券餘額為77,415張，較上週(截至8月8日止)融券餘額76,146張，增加1,269張，增幅約1.67%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為12.26%，較上週(截至8月8日止)之比例12.28%，減少0.02%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.38%，較上週(截至8月8日止)之比例0.38%，增加0%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(108)年度截至8月16日止，累計營業天數151日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計123期，發行餘額為5兆4,966.17億元，較上週增加250億元。

(二)普通公司債已上櫃計110家552期，發行餘額為1兆8,892.8億元，較上週減少88億元。

(三)轉換公司債已上櫃計154家180期，發行餘額為1,225.93億元，較上週增加1億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.91億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計36家360期，發行餘額為9,424.91億元，較上週增加30億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為41.63億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計651期約1,742.83億美元，較上週增加12.36億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為29兆1,118.36億元，日均值為1,927.94億元，包含：

1.買賣斷交易4兆4,292.54億元，日均值為293.33億元，佔總成交金額比例為15.21%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為3兆674.29億元，佔買賣斷成交金額比率為69.25%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1兆3,618.25億元，佔買賣斷成交金額比率為30.75%（包含政府債券6,871.43億元，日均值為45.51億元；普通公司債5,511.80億元，日均值為36.50億元；金融債券1,063.95億元，日均值為7.05億元；外國債券171.08億元，日均值為1.13億元）。

2.附條件交易24兆6,825.82億元，日均值為1,634.61億元，佔總成交金額比例為84.79%，其中等殖成交系統成交金額為2,908.87億元，佔附條件成交金額比率為1.18%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為5.53億美元，以人民幣計價之成交金額為26.93億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.06億紐幣，以南非幣計價之成交金額為0.1億南非幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為81.37億美元，以人民幣計價之成交金額為112.30億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為2,641.5億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交2,641.5億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為3,080億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計504.45億元，本年度累計成交金額為277.23億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計783.87億元，本年度累計成交金額為489.32億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,873.52億元，本年度累計成交金額為1,224.32億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額2,240億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計539.26億元，本年度累計成交金額1,397.45億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計2.40億元，本年度累計成交金額95.72億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額3,368.09億元。

上櫃相關業務:

一、截至108年8月16日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：774家 (包含外國公司35家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：13家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數4家(鑫創電子、富致、新盛力、豆府)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：1家(安碁資訊)

(六)待審議：0家

二、截至108年8月16日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：242家 (包含外國公司7家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：18家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：1家 (鼎恒)

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：17家（90至107年度累計申請計1,626家）

三、截至108年8月16日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：90家

(二)累計登錄創櫃板家數：157家

(三)當年度累計輔導家數：16家（102至107年度累計輔導計290家）

四、截至108年8月16日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,106家

五、截至108年8月16日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家

(二)可轉換特別股已掛牌支數：1支

六、預計於未來一週掛牌公司(108.8.18~108.8.24)：

(一)一般類股：

無

(二)興櫃股票：

6738 鼎恒【富邦、台中銀】 (108年8月23日)

