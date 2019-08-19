受刑人與各路好手大展書藝 競逐桂冠

8月18日上午，來自全國各地逾百位決賽入圍者， 齊聚市府六樓大禮堂，參加「新北市全國書法比賽」決賽，角逐38 萬3,000元總獎金。今年首見台中監獄4位受刑人同時晉級決賽 。

新北市政府文化局表示，今年有男女受刑人雙雙入圍決賽， 為鼓勵受刑人有機會可跟全國高手一較高下，爭取佳績， 文化局特別提前於8月12日由書法老師親赴台中監考， 從入圍者當場揮毫的運筆中， 監考人員充分感受到參賽者對書法的專注與投入，他們的作品也將於 8月19日與全國參賽者一起接受決賽評審，競逐桂冠。

這些受刑人分別學習2至4年不等，就寫得一手好字，實在不容易， 他們說以前在外邊太忙了，沒時間學習，現在用寫書法打發時間， 也安定心性，其中楊姓受刑人表示，書法已經是他日常的一部分， 每日可以不吃飯，但不能不寫書法！另外， 邱姓女受刑人原來飽受情緒躁鬱之苦，透過在獄中習藝， 讓他有效的靜心穩定情緒。周良敦老師也說「相隨心轉」， 這些受刑人長期練習書法，漸漸去除暴戾之氣，面相溫和許多。

臺中監獄、臺中女子監獄，多年來致力推廣書法教育， 磨練受刑人品格。在臺中監獄教授書法長達24年的周良敦老師表示 ，他對他學生的要求是「人品為上，書法次之」， 他更勉勵學藝的受刑人，不要計較過去， 只求現在與未來是否能因自己的努力而過得精彩。 對這些曾經失足的受刑人而言，給他們一個機會， 用自己的實力跟所有參賽者一起評比，無論是否角逐成功， 都是一個很好的經驗。

在文字數位化的時代，有一群懂得欣賞、傳承文字之美的人， 在傳統藝術創作中，找到人生的樂趣！8月18日決賽會場，從8歲 到80歲，不分年齡，共同展現對書法藝術的投入，從字體的選擇、 安排畫面到布局鈐印，毫不馬虎，一起競逐桂冠，切磋習藝。「20 19新北市全國書法比賽」，究竟獎落誰家， 請鎖定新北市政府文化局網站www.culture.ntpc. gov.tw，各組得獎名單預計於8月27日前公告，9月15日 於市府6樓大禮堂舉辦頒獎典禮。