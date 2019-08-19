領取造林獎勵金全面e化 新北簡政便民再添一樁

照片來源：新北市政府農業局提供
市府農業局自108年起配合行政院農業委員會林務局建置全民及獎勵輔導造林資訊系統，將造林檢測及核發獎勵金作業全面e化，山區林農不需再舟車勞頓至區公所核章，才能領取當年度造林獎勵金，嘉惠本市境內參與造林計畫的林農。
農業局長李玟表示，本市造林案件計685筆，往年於造林檢測完畢後，各區公所才能就檢測合格的案件，製作當年度的造林獎勵金提領紙本清冊，並一一通知林農自偏遠山區前往區公所於清冊上核章，往往年初檢測完畢需相隔數月才領得到造林獎勵金，曠日費時。今年起使用造林資訊系統產製清冊，因應新式清冊格式不需再請林農核章，製作好清冊即可直接核發獎勵金至林農戶頭，大幅縮短獎勵金發放作業時程約2個月，落實簡政便民的目標。
農業局表示，自85年全民造林計畫開始，本市參與造林計畫的面積達800多公頃，每年林地固碳量平均可達8,940公噸，也讓本市森林覆蓋率達76％，六都第一。獎勵輔導造林計畫為期20年，每公頃累積最多可補助60萬元，民眾如有意願參加，可備齊身分證正反面影本、土地合法使用證明向所在地區公所申請，詳細內容請參閱「獎勵輔導造林辦法」。
另外市府也提供免費的造林及綠美化苗木，免費造林苗木申辦方式：凡持有新北市土地需要造林的民眾，在108年9月30日前，只要備齊身分證正反面影本、土地合法使用證明、土地現況照片等資料，即可向土地所在地之區公所申辦（配撥時間為109年1月至3月）。詳細資訊可上農業局網站「重要公告」（https://bit.ly/2Qqoku2）查詢。免費環境綠美化苗木申辦方式：各機關學校、社區管理委員會、里辦公處、企業單位及私人機構（不提供個人申請）如需進行環境綠美化，在108年 9月30日前可逕向市府綠美化環境景觀處申辦（配撥時間至108年10月31日）。相關申請資訊及苗木申請表單請至綠美化環境景觀處網站「布告欄-下載專區」（https://bit.ly/2sR4K2Q）查詢。