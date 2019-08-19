領取造林獎勵金全面e化 新北簡政便民再添一樁

市府農業局自108年起配合行政院農業委員會林務局 建置全民及獎勵輔導造林資訊系統， 將造林檢測及核發獎勵金作業全面e化， 山區林農不需再舟車勞頓至區公所核章， 才能領取當年度造林獎勵金，嘉惠本市境內參與造林計畫的林農。

農業局長李玟表示，本市造林案件計685筆， 往年於造林檢測完畢後，各區公所才能就檢測合格的案件， 製作當年度的造林獎勵金提領紙本清冊， 並一一通知林農自偏遠山區前往區公所於清冊上核章， 往往年初檢測完畢需相隔數月才領得到造林獎勵金，曠日費時。 今年起使用造林資訊系統產製清冊， 因應新式清冊格式不需再請林農核章， 製作好清冊即可直接核發獎勵金至林農戶頭， 大幅縮短獎勵金發放作業時程約2個月，落實簡政便民的目標。

農業局表示，自85年全民造林計畫開始， 本市參與造林計畫的面積達800多公頃，每年林地固碳量平均可達 8,940公噸，也讓本市森林覆蓋率達76％，六都第一。 獎勵輔導造林計畫為期20年，每公頃累積最多可補助60萬元， 民眾如有意願參加，可備齊身分證正反面影本、 土地合法使用證明向所在地區公所申請，詳細內容請參閱「 獎勵輔導造林辦法」。

另外市府也提供免費的造林及綠美化苗木，免費造林苗木申辦方式： 凡持有新北市土地需要造林的民眾，在108年9月30日前， 只要備齊身分證正反面影本、土地合法使用證明、 土地現況照片等資料，即可向土地所在地之區公所申辦（配撥時間為 109年1月至3月）。詳細資訊可上農業局網站「重要公告」（h ttps://bit.ly/2Qqoku2）查詢。 免費環境綠美化苗木申辦方式：各機關學校、社區管理委員會、 里辦公處、企業單位及私人機構（不提供個人申請） 如需進行環境綠美化，在108年 9月30日前可逕向市府綠美化環境景觀處申辦（配撥時間至108 年10月31日）。 相關申請資訊及苗木申請表單請至綠美化環境景觀處網站「布告欄- 下載專區」（https://bit.ly/2sR4K2Q） 查詢。