新北培力國小教務主任領航新課綱 表揚9位教務有功人員

新北市公私立國小教務主任會議今(19) 日於五股區的台北園外園登場，課程主題包含推動公開授課、 教務重點說明及校訂課程分享討論。 教育局長張明文也特別表揚9位國小教務有功人員， 肯定主任們多年來無私的奉獻與付出。

教育局長張明文表示， 新北108學年度續任教務主任多達123名、回任43名、 初任教務主任僅54名，佔全市教務主任比例約24%， 足見本市新課綱支持系統具有穩定行政成效。 新北市也於107學年度起開辦國小教務主任培力工作坊， 包含業務交流、專題研討、體驗活動及團體動力課程等， 並成立主任工作坊群組，希望增進各校的夥伴關係， 在行政工作中彼此支持，為未來工作蓄積更豐沛的能量。

新北市今年共有9位國小教務有功人員，分別為沙崙、新泰、 後埔、秀朗、瑞平、秀山、國光、海山及光復國小之教務主任。 其中，新泰國小的胡德和主任， 帶領學校發展動畫課程並開啟低成就孩子的無限潛能， 主任自己也受到鼓舞。胡主任說：「 發現班上有個孩子學業成就低落，平常比較自卑沒自信， 但在動畫課程中卻展現出平常沒有的積極度， 熱情專注地參與每一項活動，甚至願意擔任小組組長， 帶領組員指導拍攝細節，其他同學也給予高度的肯定與讚美， 他甚至說要在暑假繼續嘗試用不同主題和媒材拍攝不一樣的動畫作品 呢！」

108新課綱上路，今年也特別編輯《辛克剛教主啟航— 校訂課程實踐手冊》，故事主角「辛克剛」是位認真、 負責的初任教務主任，但面對於108 學年度的新課綱有點徬徨不安，透過循序漸進及問題探究方式， 了解校訂課程的內涵與精神，並能掌握推動要領及策略。

教育局表示，新北市辦理教務主任會議除協助主任熟悉教務工作， 更透過多元陪伴與支持， 成為主任課程推動工作上最堅強的後盾及最溫暖的避風港， 期許主任們在108新課綱的教務工作上，能有更卓越的表現， 培養更具競爭力的新北學子。