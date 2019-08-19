兒童帳戶開戶年輕化 台北富邦銀行小富翁帳戶5歲以下開戶佔比逾3成

少子化浪潮下，愈來愈多父母早早便為孩子開立專屬的銀行帳戶。 台北富邦銀行小富翁帳戶數據分析顯示，至今年6月底， 小富翁帳戶總戶數已接近25萬。其中，5歲以下開戶佔比超過30 %，且每年以2~3月、7~8月為兩大開戶尖峰， 顯示大多數父母趁著農曆春節前後、暑假期間， 為孩子開立小富翁帳戶。為協助父母累積子女的教育金， 甚至是幫孩子準備好第一桶金，北富銀推出限時「 小富翁理財套餐自由選」優惠，9/30前凡小富翁帳戶完成指定任 務，可享新台幣活儲加碼0.3%、美元定存3個月期3%、 基金手續費最低1折的好康，新戶再加碼送誠品禮券， 歡迎有興趣的父母把握難得的機會！

北富銀1999年率先推出小富翁帳戶，除了有專屬金融卡與存摺， 一本存摺可同時管理多種資產(含新台幣、 外幣與信託基金投資等帳戶)， 便於父母為孩子規劃多元的投資理財配置，深受客戶歡迎。至今年6 月底止，北富銀已有近25萬位小富翁， 而每位小富翁的平均資產超過新台幣38萬元。

北富銀個金總處長郭倍廷表示，現代父母生得少， 願意投注更多資源在孩子身上，且隨著理財觀念的普及， 更多父母在孩子還小的時候，就開立小富翁帳戶，專款專用， 北富銀小富翁帳戶每年穩定成長，平均每年新開戶數超過1萬戶， 以每年的開戶熱門期間來看，開戶的小朋友以5歲以下為最大宗， 其次為6~9歲，顯示小富翁的父母多在孩子學齡前， 就為孩子開立專屬帳戶，及早為孩子打好理財的基礎。

為協助父母及早為孩子奠定理財基礎，北富銀即日起至9/30， 推出「小富翁理財套餐自由選」優惠，只要是未滿20歲的小富翁帳 戶，活動期間完成指定任務，可享新台幣活儲加碼0.3%(數位小 富翁)、美元定存3個月期3%(國際小富翁)、基金手續費定期( 不)定額1折與單筆4折的優惠(投資小富翁)。 活動期間新開立小富翁帳戶且綁定富邦行動銀行APP「e家付」 功能，再加碼送新戶禮--誠品禮券200元，全台限量2,500 份，先搶先贏！瞭解更多「小富翁理財套餐自由選」活動：http s://www.fubon.com/banking/ event/hot/0724_0930/index.html