猴群闖進校園覓食　雲林校長扮驅猴人維安

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）雲林縣林內鄉山區獼猴成群，近年疑因山區果樹產量減少，猴群轉移陣地到平地進入校園覓食，當地國中小學忙於應付，甚至有校長扮起驅猴人，希望維護校園安全。

雲林縣政府農業處今（19)日指出，台灣獼猴已經從保育類動物除名，但因繁殖快，猴群壯大後，覓食成為重要需求，加上可能受到山區果樹產量減少影響，經常從山區進入平地。

農業處表示，猴群出現在平地覓食，林內鄉台三線公路靠山路段，曾見猴群結隊過馬路即為一例。該處已補助林內鄉公所雇工驅猴，加強勸導民眾不要餵食，並規畫在山區林地種果樹，盼吸引猴群。

猴群出現平地、結隊過馬路之外，也成群進入校園覓食，讓靠山區的淵明國中、林中國小忙於應付；淵明國中校長丁清峯說，近一個月猴子出現頻率增加，曾目睹猴群設法要偷吃學生營養午餐，放學時也曾見到20多隻獼猴聚在校門口，等待被餵食。

丁清峯表示，學校曾自行放沖天炮、使用棍棒驅趕猴群，但疲於應付，只好請雲林縣政府及林內鄉公所協助驅猴，避免意外發生，維護校園安全。

同樣被猴群所擾的林中國小，校長林志郎近來天天到學校放沖天炮，儼然成了驅猴人。他說，校園圍牆上、車棚裡等處處可見彌猴，往年大多要到年底才出現，今年5月已成群現蹤，甚至結群在禮堂內休憩。

林志郎估計學校附近有2群獼猴，有數十隻之多。他表示，猴群在暑假進校園習慣了，現在不驅趕恐怕到開學已來不及，以免開學後影響學生安全。他也呼籲登山客不要餵食，避免猴群壯大和滯留，連帶可能影響社區安全。