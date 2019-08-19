【時評】只要川普‧習近平舉行「香港會談」　「諾貝爾和平獎」到手

美國與中國之間，存在許多牽涉亞洲及全球領域的爭端，這些爭端不僅涉及世界經濟的穩定發展，也影響人類人權與生存價值。其中有5個特別重大且時機緊急的議題：中美貿易戰、香港反送中、南海爭議、人權問題、宗教自由。

《中美貿易戰》

2017年8月，美國總統川普指示美國貿易代表處(USTR)對中國「強制技術轉讓」進行調查，USTR依據美國貿易法301條款，認定中國政策違反公平貿易行為，並造成美國企業傷害，因此川普正式簽署「中國經濟侵略」備忘錄，致使中美雙方貿易爭端。

1、雙方貿易差距巨大。中國出口美國金額遠高於美國出口中國金額。

2、解決美國遭受強制企業技術轉移、竊取美企智慧財產權。中國藉「中國製造2025」等多種政策方案，強迫美國企業轉移技術及智慧財產權給中國企業，這些作法強化中國企圖在多個高端科技領域搶占經濟領先地位，而這些不合理的政策，對美國經濟造成極大損害。

《香港反送中》

此一爭議來自香港特別行政區政府提出的《逃犯條例》，使香港可以利用「一次性」或「專案」或「特設」的協議，把疑犯移交至中國各地；因此又被稱之為《送中條例》。國際特赦組織、人權觀察和香港人權監察等組織，發表聯合聲明指出，《逃犯條例》修法將撤除香港原有的司法保障，容許香港特別行政區政府當局將人引渡至可能遭到酷刑、其他形式的虐待以及不公平的審訊，例如中國。

《南海爭議》

表面上這是中國與一些東南亞國家爭奪南海控制權的較量。然而，南海水域中有地球上一些戰略上最重要的海洋領土。美國能源資訊署(United States Energy Information Agency)估計，南海洋底蘊藏着110億桶石油和190萬億立方英尺的天然氣，比許多能源輸出大國的儲備還多；南海水域擁有豐富的漁業資源，據估計約佔全球總量的10%；而最重要的是南海水域的最大價值是貿易通道，根據美國國防部的一份報告顯示，每年有價值超過5萬億美元的貨物從南海水域經過，佔全球海運貿易總額約30%，其中包括大量的石油、以及超過1.2萬億美元的美國進出口貨物。

主要爭議來自，中國對南海水域中過去曾被認為是公海、或被其他國家聲稱擁有主權的遙遠水域採取越來越多的控制措施，例如，中國佔據了一些礁石，然後以挖掘海底泥沙的人工島建造方式，將小片陸地擴大到足以支撐小型軍事設施的島嶼，並逐漸聲勢浩大地巡邏、驅趕非中國的船隻。

《人權問題》維吾爾族再教育、維權律師與法輪功學員被迫害

中國在新疆設立維吾爾族再教育營，中共聲稱是「職業中心」，民間稱為「轉化所」。許多媒體報導，中國誇大了新疆的極端主義威脅，前所未有地鎮壓新疆的維吾爾族穆斯林，超過200萬穆斯林被拘禁在教育營裡，維吾爾人被強制學習中國官方的宣傳內容與放棄伊斯蘭教信仰的一些重要內容。一位潛逃出來的女教師揭露真相說，中國政府在新疆再教育營對維吾爾族和穆斯林族群的所作所為，其實就是「不人道折磨和洗腦行為」。

英國《獨立報》曾報導，中國把伊斯蘭教同精神疾病相提並論，為什麼穆斯林世界竟然視而不見？因為全球化擠壓人權？中國對維吾爾人犯下的「令人髮指罪行」，穆斯林國家的政客卻保持沉默，似是說明了全球化的一個可悲之處，也就是「財富被看得高於人權」？

在中國推動實踐憲法與法律的人權維護律師（維權律師），常遭受中共打壓，中共當局以各種方式要求律師應該「忠於黨」。

法輪功是一種結合了的緩慢運動及靜坐冥想的修煉功法，因為它能滿足普通人的需要，所以在中國出現爆炸性增長，也因此淪為中國政府內部權力鬥爭與中共政權敏感帶爭議，因此法輪功學員備受打壓與迫害。

《宗教自由》

聯合國《公民權利和政治權利國際公約》指出，「人人有思想、良心和宗教自由的權利」。宗教自由是指一個人可以在一個社會中自由選擇其宗教信仰和在這個社會中公開參加這個宗教信仰的儀式和傳統，或者選擇不信仰任何宗教，而不必擔心遭受政府或社會其他團體迫害或歧視的權利。然而中國有「政府保護正常宗教活動」的規定，也就是人民必須在政府所批准的宗教組織、登記場所進行崇拜活動，因此，沒被批准的宗教組織，如家庭教會、天主教教會、回教穆斯林、西藏喇嘛教等，常面臨不同程度的騷擾、監禁、強制改變信仰。

期盼美國總統川普與中國國家主席習近平在香港舉行會談，排解以上5大爭端，這將造福全球廣大人民、促進世界經濟與和平發展，有望爭取諾貝爾和平獎。