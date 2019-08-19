反送中全球登廣告籲關注香港 感謝蔡總統雪中送炭

聲援香港「反送中」運動的臉書專頁Freedom HONG KONG下午宣布，今天在包括台灣在內的全球10個國家、共11家報紙刊登廣告，呼籲關注香港人切身面對的各種警察暴力問題。

今天在台灣自由時報頭版刊出的半版廣告，以「自由對抗極權」為題指出，香港以自由安全為名，卻在中國的統治之下，墮落至目前景地。中國過去幾十年，滲透自由世界各國，而最終的結果就會像香港一樣，無聲無息地失去自由。

內文並向台灣讀者提到：「你們的總統提出，願意對我們施以援手。我們非常的感激，我們不會忘了這雪中送炭的意義。」

文章呼籲台灣民眾務必提防中國的滲透，要加強國家安全，並建議台灣政府禁止港府人員、親中議員及紀律部隊成員來台進行間諜活動。

這波廣告是由「G20團隊」與連登「攬炒團隊」共同合作，在gofundme網站發起集資募款活動，12日僅眾籌一天就獲得2.2萬餘人支持，集資186萬餘美元。

Freedom HONG KONG今天發文說，過往70天，香港發生無數人道災難，相信很多人仍對8月11日乃至更早前的每個悲劇歷歷在目。警方於全港暴力鎮壓示威引發多宗嚴重流血事件，甚至企圖殺害示威者，種種暴行令人髮指。

文章表示，G20與攬炒團隊這次合作，旨在揭露警方所干犯各種濫權、濫捕、違反戰爭法或國際人道法的罪行，呼籲國際社會關注香港飽受文明社會中的不文明對待，並繼續支持香港人的抗爭運動。

今天第一波刊登廣告的報紙還有美國紐約時報、加拿大環球郵報、日本經濟新聞、南韓京鄉新聞、西班牙世界報、德國法蘭克福匯報、法國世界報、丹麥貝林時報、瑞典每日新聞報以及每日工業報