管中閔違法兼職案 今就六大問題展開辯論

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）公務員懲戒委員會今（19）日就台大校長管中閔違法兼職案公開審理，針對六大爭議點，展開言詞辯論程序。

公懲會於7月2日召開準備程序庭，提出以下六點於今日辯論庭討論：

一、銓敘部函釋有無拘束全國公務員效力？是否違反憲法保障言論自由基本人權？

二、司法院釋字71號解釋是否可作為判斷兼職依據？

三、銓敘部（75）台銓華參字第17445號函釋與釋字11號解釋若不涉及新聞紙類及雜誌務，就無禁止規定？

四、監察院如何證明管中閔文章涉公職職務事務？

五、應參照（75）台銓華參字第46252號等函釋「偶一為之」、「非經常、固定」、「賺取薄利」判斷兼職要件？

六、銓敘部、行政院人事行政總處提出核閱意見，管中閔至今末表示意見？

自由時報報導，當時任職壹週刊社長的裴偉，是透過原本該雜誌的評論撰稿人牽線，向管中閔邀稿，他原先並不認識管。裴偉表示，邀稿時僅口頭洽談，並未簽署合約，也未談及撰稿價格，僅告知依公司規定提供稿酬。

管中閔不滿表示，除了壹週刊稿費，國稅局竟還調取他未替該周刊寫稿時的稅務資料。當時管中閔於準備庭後以「深文周納」與「羅織構陷」來形容這次對他的政治迫害，甚為不滿。

自由指出，管中閔於2012年2月6日至2015年2月3日擔任公職期間，多次匿名為周刊撰寫評論，獲取每年約65萬元之稿費，遭監察院認定違法兼職，並於今年1月15日予以彈劾，送交公懲會懲處。