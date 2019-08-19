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向美採購F16太老太舊？！ 空軍司令部說給你聽

空軍司令部上週五(16日)首度針對向美採購F-16V戰機，推出說帖

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By 宇妍, 台灣英文新聞
2019/08/19 15:35

圖/官方臉書

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 美國總統川普18日證實，他已批准軍售台灣F-16戰機，軍售案將待國會通過。

中央社18日引述軍事專家分析指出，台灣取得的F-16V是一款新型號，能掛載很多種短、中程空對空飛彈，更能有效抗衡中國像是蘇愷35（Su-35）、殲10（J-10）等第4代戰機的空中威脅。

空軍司令部上週五(16日)首度針對向美採購F-16V戰機推出說帖、公布共軍戰機繞台3條路徑，強調「台灣全島均成攻擊正面」，並稱台灣將採購的F-16V戰機性能優異，「不是以前的F-16」。

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空軍司令部臉書16日PO文介紹新式F-16V戰機( BLK70）籌獲歷程，文中指出，空軍三型主力戰機服役迄今已屆中壽期，為因應不斷提升的敵情威脅及未來作戰需求，建制新興兵力刻不容緩，因此籌建新式戰機 。

這篇PO文圖文並茂地介紹說，F-16V中的「V」是蝮蛇（Viper）的縮寫，代表先進的航電能力。此外它還具備短場起降、部分隱匿的功能 。

不但如此F-16V人員的轉換培訓最快、後勤維護成本效益較高，加上獲得期程短，能最快形成即時戰力，是目前針對敵情威脅的最佳選項

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空軍司令部同時也宣布，向美採購的66架F-16V戰機，未來將新增一個戰鬥聯隊，並擬部署在台東志航空軍基地。

說帖中還公布共軍繞台三路徑(如下圖)，指中國從未放棄武力犯台意圖，對台遠海長航、繞台飛行，台灣全島均成攻擊正面，軍力成長造成兩岸空中兵力差異逐漸加大，因此國軍急需獲得性能優異戰機，以利空中作戰優勢。

圖/官方臉書
空軍司令部
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