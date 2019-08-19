朱宗慶打擊樂團加拿大巡演　十重奏現身台灣文化節

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）朱宗慶打擊樂團歡慶成軍35週年，首度舉辦「聚焦加拿大」巡演，並將於多倫多及溫哥華的台灣文化節上帶來五重奏，及十重奏的精彩表演，專場音樂會將於23日蒙特婁、24日多倫多、及31日溫哥華登場。

朱宗慶打擊樂團（以下簡稱朱團）將於這週三（21日）啟程展開加拿大巡演，成立30多年來，雖曾數度赴北美演出，但此次首度定調「聚焦加拿大」巡演，將於該國內三大城市：蒙特婁、多倫多、溫哥華建構巡演網絡。

朱團發布新聞稿表示，首站將前進蒙特婁(Montréal)，受到加拿大Sixtrum打擊樂團以及華僑協會總會蒙特婁分會之邀，將以打擊樂五重奏編制舉辦專場音樂會《Beats of hearts》，將於23日晚間8點，該地最古老的音樂廳之一的Amphitheatre of Gesù演出。

朱團說明，Sixtrum打擊樂團由6位探索當代擊樂的藝術家組成，其中，成員Fabrice Marandola現任教於麥爾基大學音樂學院（Schulich School of Music of McGill University），久聞朱宗慶打擊樂團專業聲名，因而積極促成此樁美事。

《Beats of hearts》音樂會，由打擊樂團團員吳珮菁、黃堃儼、林敬華、戴含芝、高瀚諺組成擊樂五重奏，將演出多首融匯東西、結合傳統與現代的特色曲目。資深團員與中生代、新生代精銳合作，將展現打擊樂多元與精緻的魅力，令人期待。

值得一提的是，樂團也首度與加拿大亞裔活動協會策劃的台灣文化節（TaiwanFest）聯手出擊，將於多倫多、溫哥華兩地演出。

多倫多的五重奏專場音樂會演出將於24日晚間8點，位於該市重要的文化機構Harbourfront Centre，且可可容納1500人的戶外場地舉辦。

接下來，朱宗慶打擊樂團將以十人的編制轉赴溫哥華，此為第三次來到該市，將於31日晚間8點將在伊莉莎白女王劇院（Queen Elizabath Civic Theater）舉辦《Stunning Virtuosity》專場音樂會。

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